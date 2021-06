Windows 11 Ücretsiz Yükseltme İçin Tarih Verildi!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 ücretsiz yükseltme ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Şirket, orijinal Windows 10 işletim sistemine sahip olan kullanıcıların Windows 11'e ne zaman yükseltme yapabileceğini duyurdu.

Teknoloji devi Microsoft, 24 Haziran 2021 tarihinde Windows 11 isimli işletim sistemini tanıtmıştı. Kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan yeni işletim sistemi için ücretsiz yükseltme seçeneği sunulacak.

Microsoft, Windows'un resmi Twitter hesabı üzerinden ücretsiz yükseltme seçeneğinin ne zaman sunulacağını duyurdu. Yapılan açıklama, yeni işletim sistemine herhangi bir ücret ödemeden yükseltmek isteyen Windows 10 sahiplerinin üzülmesine neden oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz yükseltme süreci 2022 yılının ilk yarısında başlayacak. Yani Windows 10 sahipleri, ücretsiz yükseltme işlemini önümüzdeki yıl ocak ile haziran ayları arasında gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla kullanıcıların uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.