Windows 11 Ücretsiz Yükseltme İçin Tarih Verildi!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 ücretsiz yükseltme ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Şirket, orijinal Windows 10 işletim sistemine sahip olan kullanıcıların Windows 11'e ne zaman yükseltme yapabileceğini duyurdu.

Windows 11 Ücretsiz Yükseltme Nasıl Yapılacak?

Teknoloji devi Microsoft, 24 Haziran 2021 tarihinde Windows 11 isimli işletim sistemini tanıtmıştı. Kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan yeni işletim sistemi için ücretsiz yükseltme seçeneği sunulacak.

Microsoft, Windows'un resmi Twitter hesabı üzerinden ücretsiz yükseltme seçeneğinin ne zaman sunulacağını duyurdu. Yapılan açıklama, yeni işletim sistemine herhangi bir ücret ödemeden yükseltmek isteyen Windows 10 sahiplerinin üzülmesine neden oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz yükseltme süreci 2022 yılının ilk yarısında başlayacak. Yani Windows 10 sahipleri, ücretsiz yükseltme işlemini önümüzdeki yıl ocak ile haziran ayları arasında gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla kullanıcıların uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year. — Windows (@Windows) June 25, 2021

Windows 11'in Performansı Ne Durumda?

Geçtiğimiz haftalarda Ben Anonymous isimli bir YouTuber Windows 11 performans testi yapmıştı. 3DMark'ın Time Spy testinde Windows 10 6872 puan alırken Windows 11 ise 7426 puan almayı başarmıştı. GPU konusunda Windows 10 6928, Windows 11 ise 7426 puan almıştı. CPU tarafında ise Windows 10 6573, yeni işletim sistemi ise 8886 puana ulaşmıştı.

Çok sayıda kullanıcının kafasında Windows 11'in açılış hızı ile ilgili bazı soru işaretleri bulunuyordu. Anonymous tarafından yayımlanan video ile birlikte bu soru işareti de giderilmiş oldu. Yayımlanan videoya göre Windows 11, 13 saniyede açılıyor. Windows 10 ise 16 saniyede açıldı.

Geekbench testinde Windows 10, tek çekirdek performansında 1138 puanda kalırken yeni işletim sistemi ise tek çekirdek performansında 1251'e ulaşmıştı. Video, çok çekirdek performansı konusunda Windows 10'un 6284, Windows 11'in ise 7444 puana ulaştığını gözler önüne seriyor.

Windows 11 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından aktarılan bilgilere göre Windows 11 isimli yeni işletim sistemi 2021 yılının sonlarına doğru çıkacak.