Windows 11'de Varsayılan Tarayıcıyı Değiştirmek Artık Daha Kolay

Windows 11, varsayılan tarayıcınızı değiştirmeyi yorucu bir iş hâline getirmişti ancak yeni gelen güncellemeyle bu ayarı değiştirmek oldukça kolaylaştı. Artık Google Chrome, tek bir tıklamayla Windows'ta varsayılan tarayıcınız olma özelliğini kullanıma sunuyor.

Durumu bugüne kadar özetleyen Windows 11, ilk olarak yeni bir varsayılan tarayıcı ayarlama yöntemiyle çıkış yapmıştı. Microsoft, tarayıcıyla ilgili tüm görevler için bir varsayılan seçmek yerine, kullanıcıların bir tarayıcının açtığı her dosya türü de dâhil olmak üzere neredeyse her şey için varsayılan tarayıcılarını manuel olarak seçmeleri gereken bir noktaya getirmişti.

Bu apaçık bir şekilde kullanıcıları mümkün olduğunca Windows 11'deki varsayılan tarayıcı olan Microsoft Edge'de tutmak için yapılmış bir hamleydi. Buna verilen tepkinin ardından Microsoft, kullanıcıların Ayarlar menüsünden tek bir tıklamayla tarayıcı değiştirmesine izin vererek Windows 10'un varsayılan tarayıcı değiştirme yöntemine geri döndü.

Her iki işletim sistemi sürümündeki mevcut yöntem, Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar kısmına gitmekten geçiyor ve ardından tarayıcıyı seçip varsayılan olarak ayarlamanız gerekiyor. Ancak şimdi Google Chrome, tarayıcıdan çıkmadan Windows'ta varsayılan tarayıcıyı değiştirmek için destek ekliyor.

Chrome Dev was updated yesterday and the new version (106.0.5231.2) now supports this feature, you can set it as default browser with one click:https://t.co/8LyDYFpif5 pic.twitter.com/l2QxV4W1A7