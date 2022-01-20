Windows 11’e Yeni Bir Değişiklik Daha Geliyor!

Windows 11, tamamen değişen kullanıcı arayüzü, çeşitli sistem optimizasyonu ve yeni özellikleri ile Microsoft kullanıcıları için bambaşka bir deneyim yaşatmaya kararlı. Çıktığı günden bugüne kadar oldukça olumlu eleştiriler alan yeni güncelleme, aynı zamanda söz konusu kullacıları tasarımı ile şaşırtı. Modern görünümünün yanı sıra, iyileşmiş performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Windows 11, şimdi yepyeni bir değişik ile karşınıza çıkıyor. Peki, Microsoft, Windows 11’e hangi yeni özelliği getirdi? Yeni değişiklik hangi kolaylıkları sunacak? O halde gelin, Windows 11’e son gelen özellik detaylarını birlikte keşfedelim!

Yeni Bir Görev Yöneticisi Yolda

Windows 11, kullanıcı arayüzü ile herkesi şaşırtmış ve alışık olmayan bir görünümle kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Bu noktada, tamamen Windows 11’e uyumlu olacak ve onu tamamlayacak yeni bir görev yönetici Microsoft kullanıcılarını bekliyor. Windows 11’in şık tasarımı için özel olarak geliştirilen yeni görev yöneticisi, artık 11’e ait bir detay olarak kolaylıkla benimsenecek. Oldukça ince ayarlı bir görev yönetici olarak tanımlanan bu yenilik, görünümler arasında geçiş yapmak için kullanılan sekmeleri üst taraftan kaldırıp ekranın sol tarafına taşıyor. Böylelikle çok daha sade ve modern bir ekran düzeni yaratmayı sağlayan bu görev yöneticisi, menü olarak çalışacak.

Sekmeler arası karışıklığı ortadan kaldırmak için benzersiz bir özellik olan sol menü uygulaması, ekranı daha verimli ve kaliteli şekilde kullanmanıza olanak tanıyacaktır. Windows 11'in son Insider derlemesinde ise Başlat menüsüne daha fazla uygulama, önerilen uygulamalar ve dosya eklenebiliyor olmasıydı. Kullanıcılarının Windows 11’i profesyonelce kullanması için gelen söz konusu özellikler ve iyileştirmeler, ekranınızı en üst seviyeye çıkarmaya kararlı görünüyor.

Eğer henüz, Windows 11 güncellemesi yapmasıysanız, Windows 11 için sistem gereksinimleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

1 GHz 64 bit çift çekirdekli işlemci

4 GB RAM

64 GB depolama alanı

9 inç ekran (1366×768 çözünürlük)

UEFI Güvenli Önyükleme (Secure Boot)

TPM 2.0

DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Windows 11 hakkında daha detaylı bilgi almak için “Windows 11 Yenilikleri, Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri” başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.