Microsoft, Windows 11 İçin Yeni Bir E-Posta Uygulaması Tanıtacak

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 için uygulamalarını yenilemeye devam ediyor. Son olarak yeni bir e-posta sistemi üzerinde çalıştıklarını duyuran şirket, projesine ‘Project Monarch’ kod adını verdi. Bu yeni e-posta sistemi, kullanıcıların birçok alandaki ihtiyaçlarını karşılayan çapraz platform deneyimini test edebilmesini amaçlıyor. Microsoft, yeni e-posta sisteminde Windows 10 işletim sistemine benzer bir görünüme sahip olan evrensel bir Windows Platformu sunmayı hedefliyor.

Microsoft, mevcut uygulamaları Windows 11 için yenilenmiş bir görünümle kademeli olarak güncellemeyi planlıyor. Paint, Notepad, Snipping Tool ve diğer uygulamalara ek olarak şirket, yeni bir e-posta uygulaması üzerinde de çalışıyor.

Microsoft, Outlook uygulamalarını desteklenen tüm masaüstü platformlarında kullanılabilen tek bir uygulamada birleştirmeyi amaçlıyor. Yeni ‘One Outlook’ uygulamasının 2022 sonbaharında genel kullanıma sunulması bekleniyor ve Windows 11 22H2 güncellemesi ile yüklenmiş olarak geleceği tahmin ediliyor.

Evrensel Windows Platformu

Windows 10 ve Windows 11'in bir parçası olarak sunulan Posta ve Takvim ile Microsoft, Akıcı Tasarım ve UWP ilkelerine dayalı evrensel bir Windows Platformu (UWP) uygulaması sunuyor. Windows 10 kullanıcı arayüzünü andıran bir tasarıma sahip olan yeni uygulama, Outlook masaüstü uygulamasıyla aynı özellikler ve sınırlamaların çoğunu içeriyor.

Bunun yanında şirket One Outlook’u; Windows, macOS ve web üzerinde de kullanıma sunacak. Uygulamanın başlangıç olarak şimdilik Windows 10 ve Windows 11’de olacağı söylendi. Yeni uygulama hemen Takvim ve Posta uygulamasının yerine geçmeyecek. Şirket, kullanıcıları yeni Outlook’a geçmeye zorlamak yerine bir süre iki seçeneği de kullanılabilir durumda bıakacak.