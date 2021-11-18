Windows 11'e Yeni Media Player Uygulaması Geldi

Windows 11, yeni Media Player uygulamasına kavuştu. Yenilenen uygulama, Windows Insider kullanıcıları için sunuldu. Yeni medya oynatıcısı, sahip olduğu şık tasarım ile dikkatleri üzerinde topluyor. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Windows 11 Yeni Media Player Neler Sunuyor?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemi ile birlikte yerleşik uygulamaları yenilemeye karar verdi. Yenilenen uygulamalar arasında medya oynatıcısı da yer alıyor.

Windows Media Player uygulaması on yıldan uzun bir süredir piyasada bulunuyor. Uygulama, tasarım konusunda piyasada yer alan diğer uygulamaların gerisinde kalmıştı. Şirket, uygulamayı tamamen yenileyerek tasarımı değiştirdi ve bazı işlevler ekledi.

Microsoft'un geliştirdiği yeni medya oynatıcı hem Windows Media Player'ın hem de Groove Music Player'ın yerini alacak. Montreal merkezli Groove Music, 2016 yılında yazılım devi Microsoft tarafından satın alınmıştı.

ABD merkezli yazılım devi, yeni medya oynatıcısını Windows Insiders kullanıcıları için kullanıma sundu ve bazı fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda bir şarkı açtığınızda uygulama penceresinde şarkıcının görseli yer alacak. Görsel pencerenin tamamını kaplayacak.

Windows 11 için geliştirilen yeni uygulamada çok şık bir mini oynatıcısı da bulunuyor. Mini oynatıcı sayesinde uygulamayı masaüstünden yönetebileceksiniz. Örneğin şarkıyı duraklatabilecek veya değiştirebileceksiniz. Köşeleri oval hale getirilmiş pencerenin üzerinde ise bir görsel bulunacak.

Modern bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada hem müzik hem de video dosyaları oynatılabilecek. Microsoft, "Media Player for Windows" olarak isimlendirilen yeni uygulamayı geliştirilmiş klavye kısayolları ve daha fazla erişebilirlik için optimzie ettiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11 için geliştirdiği Media Player for Windows'u tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.

Windows Media Player isimli mevcut medya oynatıcısı ise Windows işletim sisteminin bir parçası olarak kalacak. Söz konusu uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, "Windows Araçları" bölümünden Windows Media Player'ı kolay ve pratik bir şekilde bulabilecek.

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