Windows 11'e Yeni Şifre Koruması Geliyor!

Microsoft, sistem kimlik bilgilerini belgelere ve web sitelerine yapıştırdıklarında kullanıcılara uyarı verecek yeni bir kimlik avı önleme tedbiri başlatıyor.

Şu anda önizleme aşamasında bulunan yeni özellik, Windows 11 sürüm 22H2 ile birlikte yayınlanan Windows 11 Geliştirilmiş Kimlik Avı Koruması'nın bir parçası olacak ve Windows ve Active Directory parolalarınızı yanlış ellere geçmekten korumayı amaçlayacak.

Kötü amaçlı yazılımlar ve kimlik avı saldırıları, bir kuruluşun oturum açma bilgilerini elde etmek ve dark web'de satmak üzere hassas verileri çalmaktan, iş ortakları hakkında bilgi edinmeye ve saldırılarını daha da yaymaya kadar her türlü zararı vermek için kullanılıyor ve Microsoft'un yeni hamlesi bunun önüne geçmeye yarayacak.

Windows 11'de Şifre Kopyalayıp Yapıştırırken Microsoft Sizi Uyaracak

Başlangıçta "Geliştirilmiş Kimlik Avı Koruması" kullanıcıları yalnızca parolalarını bir belgeye veya web sitesine manuel olarak yazdıklarında uyarıyordu ancak çoğu kişi kimlik bilgilerini saklamak için parola yöneticilerini kullandığından, bunun yerine kopyalayıp yapıştırabiliyorlar.

Windows Insider Preview Build 23506 ile birlikte Windows parolanızın kopyalanması ve yapıştırılması artık algılanıyor ve sistem tarafından tarafınıza uyarı mesajı gönderiliyor. Derlemenin sürüm notlarında Microsoft şöyle diyor:

"Bu derlemeden itibaren, kullanıcıların parolalarını yazarken, güvenli olmayan parola kopyalama ve yapıştırma işlemlerinde bir kullanıcı arayüzü uyarısı görecekleri bir değişiklik deniyoruz."

Şimdilik Windows 11'in önizleme sürümünü kullananlar tarafından test edilebilen özellik yakında tüm Windows 11 kullanıcılarına açılacak.