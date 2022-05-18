Microsoft, Windows 11 İçin Yeni Bir Tasarım Uygulaması Üzerinde Çalışıyor

Microsoft, sunumlar veya sosyal medya için gerekli tasarımlar ve diğer içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilecek "Designer" adlı Windows için gizemli yeni bir web uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu haber, yakın zamanda potansiyel yeni Microsoft hizmeti için bir web siteyi de tespit eden WalkingCat isimli sızıntılarıyla ünlü Twitter kullanıcısından geliyor.

Web uygulamasıyla ilgili ayrıntılar şu aşamada oldukça az ancak sızıntıdan alınan bir dizi görüntü uygulamanın nasıl bir arayüze sahip olacağını gösteriyor. Görünüşe göre "Designer", Microsoft Publisher ve Microsoft Sway ile harmanlanmış bir PowerPoint aracına benziyor.

WalkingCat, bu uygulamada belirli bir tasarıma başlamanıza yardımcı olacak çeşitli şablonlar olduğunu ve tasarımınızı sosyal medyada paylaşabileceğinizi gösteriyor. Bir projeye şekiller, fotoğraflar, simgeler ve süslü başlıklar eklemek de mümkün. Ayrıca Instagram, Facebook reklamları veya Instagram Hikâyeleri için oluşturmayı seçebileceğiniz farklı boyutlarda bir dizi tasarım da mevcut.

Microsoft henüz bu uygulamayı onaylamadı ve uygulama hakkında sorulara cevap vermedi ancak WalkingCat ona nasıl erişebileceğimizi gösteriyor. Şu anda canlı bir web sayfası mevcut ancak boş. WalkingCat bir şekilde web sitesinin içeriğine erişmeyi başardı ve Twitter hesabı üzerinden birkaç görseli takipçileriyle paylaştı.

Microsoft'un Uygulamayı 24 Mayıs'ta Tanıtması Bekleniyor

Microsoft'un 24 Mayıs'ta düzenleyeceği yıllık geliştirici konferansında şirketin bu potansiyel yeni uygulama hakkında detay vermesini bekliyoruz. Bu yeni uygulama, şirketin pazarlamacılar ve yaratıcı profesyonelleri amaçlayan yeni bir projesi olabilir. Microsoft, bu tür kullanıcılar için Windows'ta zaten ücretsiz Clipchamp video düzenleyicisine sahip olsa da sosyal medya için Designer'ın farklı kitleleri hedeflemesi muhtemel.

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