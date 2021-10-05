Windows 11 Yüklü Bilgisayarlar Türkiye'de Ne Zaman Satılacak?

Windows 11 yüklü bilgisayarların ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı belli oldu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Özbilgin tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Windows 11 Yüklü Bilgisayarlar Ne Zaman Çıkacak?

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Windows 10 kullanıcılarının bugün itibarıyla windows.com’u ziyaret ederek mevcut bilgisayarlarını Windows 11’e ücretsiz yükseltebileceklerini veya kasım ayı itibarıyla teknoloji perakende mağazalarından ya da online satış kanallarından Windows 11 önyüklü cihazları satın alabileceklerini söyledi.

Levent Özbilgin, "Yeni Windows 11’in sadeleştirilmiş tasarımında ana ekranın Z ve alfa jenerasyonunun mobil kullanım alışkanlıklarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş olması Windows 11’i önceki sürümlerden ayıran bir özellik" şeklinde konuştu.

Özbilgin, "Bazen ofiste, bazen evde olacağımız yeni hibrit çalışma düzenimizde, Windows 11’i eşzamanlı olarak farklı cihazlar üzerinden yürüttüğümüz farklı işleri tek bir merkezden yönetmemizi kolaylaştıracak bir platform gibi konumlayabileceğiz. Bu açıdan Teams’in Windows 11’e entegrasyonu da çok önemli. Windnows 11 sayesinde, en giriş seviyesindeki PC’lerden en yüksek donanımlı gamer PC’lerine kadar uzanan çok geniş bir spektrumda yüksek verim alacağız" dedi.

Günümüzde güvenliğin de her zamankinden daha önemli bir kavram haline geldiğini belirten Özbilgin, "Bugüne dek içinde bulunduğumuz en karmaşık siber güvenlik ortamında, organizasyonların sürekli evrilen tehditlere karşı koyabilecek yeni jenerasyon platformlara ihtiyacı var" sözlerine yer verdi ve şu şekilde devam etti:

"Windows 11, Zero Trust işletim sistemiyle veriyi ve tüm cihazlar bazında erişimi koruyarak üretkenliği düşürmeyen bir güvenlik sağlıyor. Windows 11’in güvenlik ana hattını yükseltmek için orijinal malzeme üreticileriyle ve partnerlerimizle yakın temas halinde çalıştık."

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11, yeni hibrit çalışma modelinde ihtiyaç duyulan modernize edilmiş kullanıcı arayüzüyle performans artışına katkı sağlıyor. Güncellenen başlangıç menüsü, kullanıcıların tavsiye edilen dokümanları ve uygulamaları bulmalarını daha kolay hale getiriyor.

Tasarım konusunda büyük bir değişikliğe sahip olan Windows 11, dokunmatik ekranlı cihazlar için kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı sağlayan, erişilebilirliği güçlendirilmiş, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.