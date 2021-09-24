Windows 11 Yükseltme Yapmak İsteyenlere Sözleşme İmzalatılıyor!

Microsoft, Windows 11 yükseltme yapmak isteyen ancak bilgisayarı yeni işletim sistemini desteklenmeyen kullanıcılara sözleşme imzalatmaya başladı. Şirket, bu durumda yükseltme yapıp Microsoft'un kullanıcıdan kabul etmesini istediği sözleşmeyi imzalayan kullanıcılarla ilgili bir sorumluluk kabul etmiyor.

Yazılım devi Microsoft, bilgisayarların Windows 11'i indirmeye elverişli olup olmadığının öğrenilmesine yardımcı olan PC Health Check'i yeniden eskisi gibi kullanıma sundu. İşletim sistemi Windows 11, 5 Ekim 2021'de çıkışını gerçekleştirecek ancak bundan önce bilgisayarınızın Windows 11'e hazır olup olmadığını görmek için söz konusu hizmeti kullanmaya devam edebileceksiniz.

PC Health Check daha önce biraz yanıltıcı sonuç vermesinden ötürü geçici olarak kaldırılmıştı. Ağustos ayının sonunda daha sağlam, gerçek sonuç veren bir sürümle geri döndüğünde Windows Insider kullanıcılarının hizmetine sunulmuştu.

Eski Windows işletim sistemlerinden yeni işletim sistemine geçiş yapmak istiyorsanız ve bilgisayarınızın yeni işletim sistemini destekleyip desteklemediğini öğrenmek istiyorsanız PC Health Check uygulamasını artık indirebilirsiniz.

Desteklenmeyen PC'de Windows 11 Yükseltme Yapmak Riskli Olabilir

The Verge'e göre PC Health Check uygulaması hala yanıltıcı olabiliyor çünkü Windows 11'in zaten yüklü olmasına ve testin Windows 11'de yapılmasına rağmen bilgisayarın Windows 11'i çalıştırmak için yeterli olmadığını belirtiyor. Bu uyarı her ne kadar kullanıcının karşısına çıksa da şimdilik çok önemli bir sorun olmadığı belirtiliyor.

Uygulamanın hata vermemesi, eski işlemcilere sahip bilgisayarların Windows 11'in listesinde yer almamasından kaynaklanıyor. Şirket yine de bu yüklemeye engel olmuyor ancak sorumluluk da almak istemiyor. Bu eğer ilerleyen günlerde bir sorun haline gelirse şirket güncelleme yayımlamama hakkını gizli tutuyor.

Aynı kaynağa göre Windows 11 beta sürümü yüklenmeye çalışıldığında kullanıcılar yükleyici olağandışı bir uyarı mesajı ile karşılaşıyor. Bu uyarıda bilgisayarın desteklenmediği belirtilirken kullanıcıdan çıkabilecek bütün sorunlara karşı sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ediyorsa devam edebileceğine yer veriliyor.

Microsoft'a göre Windows 11 yükseltme yapmadan önce eğer bu sözleşmeyi kabul ederseniz meydana gelebilecek bütün sorunların sizin sorumluluğunuzda olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Şirket ile söz konusu sözleşme ile ilgili bilgi alınmak için iletişime geçildi ancak Microsoft'tan şimdiye kadar soru işaretlerini gidermeye yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.