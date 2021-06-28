Windows 11'de Olmayacak Özellikler Belli Oldu

Microsoft, Windows 11'de olmayacak özellikleri paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni işletim sisteminde birçok Windows 10 özelliği olmayacak.

Windows 11'de Olmayacak Özellikler Neler?

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 24 Haziran 2021 tarihinde Windows 11 isimli işletim sistemini tanıttı. Kullanıcı arayüzü konusunda MacOS işletim sistemine benzerliği ile dikkat çeken Windows 11 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Windows 11'de olmayacak özellikleri listeledi.

Microsoft tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni işletim sisteminde yer almayacak özellikler şu şekilde:

Cortana artık önyükleme deneyimine dahil edilmeyecek ve Görev Çubuğu'na sabitlenmeyecek.

artık önyükleme deneyimine dahil edilmeyecek ve Görev Çubuğu'na sabitlenmeyecek. Microsoft hesabı ile oturum açıldığında Masaüstü duvar kağıdı cihazdan cihaza dolaşımla aktarılamayacak.

Internert Explorer devre dışı olacak. Bu tarayıcı yerine IE Modunu içeren Microsoft Edge yer alacak.

devre dışı olacak. Bu tarayıcı yerine IE Modunu içeren Microsoft Edge yer alacak. Matematik Giriş Paneli yer almayacak. Bu özellik, isteğe bağlı olarak yüklenebilecek.

Haberler ve İlgi Alanları'na yeni işlevler eklendi. Bu özellik, bir bakışta cevabını aradığınız soruların yanıtını bulmanıza olanak sağlayacak.

Kilit ekranında Hızlı Durum ve ilgili ayarlar kaldırıldı.

S Modu yalnızca Windows 11 Home sürümü için kullanılabilecek.

Snipping Tool kullanılmaya devam edilecek fakat tasarım ve işlevsellik konusunda yenilik olacak. Snipping Tool, Windows 10'daki eski tasarım ve işlevsellik yerine Snip & Sketch uygulamasının tasarımı ve işlevselliğine sahip olacak.

Başlat artık adlandırılmış uygulama gruplarını ve klasörlerini desteklemeyecek ve düzen boyutlandırılamayacak. Ayrıca Windows 10'dan 11'e yükseltirkenn sabitlenmiş uygulamalar ve siteler taşınamayacak. Canlı Kutucuklar yer almayacak.

Tablet modu kaldırıldı.

Kişiler artık Görev Çubuğu'nda yer almayacak. Yükseltilmiş cihazlarda daha önceki özelleştirmeler de dahil olmak üzere bazı simgeler artık Sistem Tepsisi'nde görünmeyebilir. Ekranın alt kısmına hizalama izin verilen tek konum olacak. Uygulamalar, Görev Çubuğu'nun herhangi bir kısmını kişiselleştiremeyecek.

Zaman Çizelgesi kaldırıldı. Microsoft Edge'de Zaman Çizelgesi'ne benzer işlevler yer alıyor.

Dokunmatik Klavye artık 18 inç ve daha büyük ekran boyutlarındaki klavye düzenlerinde yerleştirilmeyecek ve çıkarılamayacak.

Cüzdan kaldırıldı.

Windows 11'de Paint 3D, Skype, OneNote ve 3D Viewer isimli uygulamalar yüklü olarak gelmeyecek. Kullanıcılar, bu uygulamaları Microsoft Store üzerinden bilgisayarına indirip yükleyebilecek. Windows 11'de Skype yerine Microsoft Teams önyüklü olarak gelecek.