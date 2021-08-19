Windows 11'de Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Daha Karmaşık Olacak

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'de varsayılan tarayıcı değiştirme daha zor olacak. Peki, yeni işletim sistemi ile birlikte tarayıcı değiştirmek neden daha karmaşık hale gelecek? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Windows 11'de Varsayılan Tarayıcı Değiştirme Nasıl Olacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, 24 Haziran 2021 tarihinde düzenlediği bir etkinlikte Windows 11'i resmi olarak duyurmuştu. Teknoloji devi, daha sonra yeni işletim sisteminin beta sürümünü yayımlamıştı.

Microsoft, yeni işletim sisteminde birçok değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler arasında varsayılan uygulama ayarları da yer alıyor. Windows 11'deki yeni varsayılan uygulama ayarları, kullanıcıları dosya türüne göre varsayılan bir uygulama belirlemesine olanak sağlıyor. Örneğin ".docx" dosyalarını Word'de açmak istiyorsanız bu dosya türüne tıklamanız ve ardından Word programını seçmeniz gerekiyor.

Çeştili dosya ve bağlantı türlerini açabilen web tarayıcıları gibi uygulamalarda durum daha karmaşık hale geliyor. Her dosya türü için aynı uygulamayı birden fazla seçmeniz gerekiyor. Bu, kullanıcıların büyük bir kısmı için hem inanılmaz derecede sıkıcı hem de karmaşıktır. Windows 11 işletim sisteminin varsayılan tarayıcı ayarlarında yapılan bu değişiklik, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkilecektir.

Örneğin Firefox'u varsayılan tarayıcı olarak ayarlamak istediğinizde HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, HTTP, HTTPS ve WEBP dosya türlerine tek tek tıklayıp Firefox'u seçmeniz gerekiyor. Değiştirmediğiniz her dosya türünde varsayılan olarak Microsoft Edge tarayıcısı seçili olacak. Dolayısıyla Edge kullanmak istemeyen kullanıcılar, tüm dosya türlerini tek tek değiştirmek zorunda.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB

Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

TPM: TPM 2.0

Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

Teknoloji devi Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'deki varsayılan uygulama ayarlarında yaptığı yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu değişiklik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.