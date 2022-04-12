Windows 11'in Yeni Güncellemesi OneDrive'a Önemli Değişiklikler Getiriyor

Microsoft, bulut depolama hizmeti OneDrive ve Dosya Gezgini uygulaması arasında daha sıkı entegrasyon sağlayan yeni bir Windows 11 sürümünü yayınladı.

Erken erişim programı üyeleri tarafından kullanılabilen Build 22593, Windows 11 kullanıcılarının bulutta depolanan belgelere ve diğer dosyalara kolay erişmesi için OneDrive'ı varsayılan Dosya Gezgini klasörü olarak yapılandırmasına olanak tanıyor. Şimdiye kadar kullanıcılar görev çubuğuna bir OneDrive klasörü ekleyebilse de Dosya Gezgini her zaman yerel sabit sürücüde depolanan öğelere hızlı erişim sağlamak için tasarlanmış bir sayfa olarak açılıyordu.

Yeni OneDrive sayfasına ek olarak en son Windows 11 güncellemesi, Dosya Gezgini penceresinin sağ üst köşesine yeni bir OneDrive simgesi yerleştiriyor. Simgeye tıklamak, kalan depolama kapasitesi ve dosya eşitleme ilerlemesi dâhil olmak üzere kullanıcının OneDrive durumuyla ilgili bilgileri görüntüleyen bir açılır menü açıyor. Menü ayrıca kullanıcının web tarayıcısında OneDrive'ı başlatmasına ve hesap ayarlarını değiştirmesine olanak tanıyor.

Yeni OneDrive Odaklı Güncelleme Ne Zaman Gelecek?

Bu yeni entegrasyonların tam kapsamlı, herkese açık bir Windows 11 güncellemesine dönüşeceği garanti edilmese de bunlar Microsoft tarafından yakın zamanda duyurulan ve yerel ve bulut deneyimlerinin entegrasyonuna önem veren bir dizi başka değişiklikle benzer amacı güdüyor. Geçen hafta şirket, kullanıcıların yerel ve bulut tabanlı Windows 11 masaüstleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlayan bir dizi Windows 365 güncellemesi göndermişti.

Bu yeni OneDrive odaklı güncellemenin tüm kullanıcılara gönderilip gönderilmeyeceği, gönderilecekse de ne zaman gönderileceği belli değil ancak yeni özellikler, bulut tabanlı işlemleri sıklıkla yapan kullanıcıların şimdiden beğenisini kazanmış gibi görünüyor.

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