Windows 12'nin 2024 Yılında Gelebileceği İddia Ediliyor

Windows Central tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Microsoft, bir sonraki sürümü 2024 olarak işaretlenmek üzere üç yıllık bir işletim sistemi sürüm döngüsü benimseyecek. Bunun Windows 12 mi yoksa Windows 11 sürüm numarası mı olacağı ise belli değil.

Aynı zamanda Microsoft, yeni özelliklerin pazardaki mevcut Windows kullanıcılarına sunulması noktasında yeni adımlar atacak. Microsoft, Windows 11 22H2 (kod adı Sun Valley 2) ile başlayarak, mühendislerin büyük bir güncellemeye ihtiyaç duymadan mevcut kullanıcılara büyük özellikler eklemesine olanak tanıyan dâhili olarak "Moments" adını verdiği özeliği tanıttı.

Microsoft'un 2023 için kod adı Sun Valley 3 olan bir sürüm üzerinde çalıştığı bildiriliyordu ancak bu sürüm rafa kaldırıldı ve şimdi 2024 sürümüne yeniden eklenmesi bekleniyor.

Windows Yeni Sürüm Döngüsü İle Özellikleri Kullanıcılara Daha Hızlı Aktaracak

Windows'u güncellemenin bu yeni yolu, mevcut kullanıcıların bir sonraki ana işletim sistemi sürümünü beklemeye gerek kalmadan yeni özelliklere daha hızlı erişmelerini sağlarken, aynı zamanda geliştiricilerin piyasaya sürülmeden önce sorunları test etmeleri için daha fazla zaman tanıyacak.

Büyük olasılıkla Windows 11.2 veya benzeri bir adı alacak olan bu üç yıllık döngünün ilkinin kimi kaynaklar tarafından Windows 12 olma ihtimali olduğu da bildiriliyor. Şimdilik Microsoft tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yok.

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