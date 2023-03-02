Intel'in Yeni İşlemcisi Ele Verdi Windows 12 Geliyor!

Intel şu anda kod adı Raptor Lake olan 13. nesil işlemcilerinin halefi üzerinde çalışıyor. Şirketin yeni işlemcileri Meteor Lake kod adını taşıyor ve özellikleri kısa süre önce donanım sızıntılarıyla ünlü @leaf_hobby aracılığıyla çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

The Verge tarafından detaylandırıldığı üzere Intel'in Xeon işlemcilerinin tüm özelliklerini sızdırmasıyla tanınan isim, Meteor Lake ile ilgili ayrıntıları tweet'ledi. Tweet'i kısa sürede silmiş olsa da tweet'te belirtilene göre bu işlemcide Windows 12'ye yapılan dâhili referanslar bulunuyor. Bu sızıntıya ek olarak VideoCardz da Meteor Lake ile ilgili detayları paylaştı. Raporda yeni nesil işlemcilerin 20 PCIe Gen 5 şeridi ve Windows 12 desteği içerebileceği belirtiliyor.

Microsoft henüz Windows 12'yi resmî olarak duyurmadı ancak bugüne kadar gelen iddialar Windows 12'nin pek de uzak olmadığı yönünde. Öyle ki son söylentilere göre Windows 12, 2024 yılında kullanıma sunulacak.

Windows 12, 2024 Yılında Kullanıma Sunulabilir



Şirketin mevcut gidişatına bakılırsa Windows 12'nin daha fazla yapay zekâ özelliği içermesi de sürpriz olmayacak. Microsoft'un tüketici pazarlamasından sorumlu başkanı Yusuf Mehdi, Windows 11'in yeni yapay zekâ destekli Bing'i görev çubuğuna entegre eden son güncellemesi hakkında şunları söyledi:

"Windows'un gelecekteki sürümlerini geliştirmeye başladığımızda, yapay zekânın deneyim açısından doğal bir rol oynaması gereken diğer pozisyonlarını da detaylıca düşüneceğiz."

Meteor Lake'in AMD'nin Ryzen 7000 işlemcilerinde bulunanlara benzer yapay zekâ özellikleri içermesi bekleniyor. Microsoft gerçekten de Windows 12'yi 2024'te yayınlarsa bu yılın sonlarında veya 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Intel'in en yeni işlemcileriyle beraber piyasaya sürülmüş olacak.