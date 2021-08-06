Windows 365 Ücretsiz Deneme Yoğun Talep Olunca Durduruldu

Microsoft, Windows 365 ücretsiz deneme fırsatının beklenenin üstünde değerlendirilmesi karşısında ücretsiz olarak tarayıcıdan Windows işletim sistemini kullanma fırsatını kullanıcıların elinden aldı.

Microsoft'un yeni hizmeti olan Windows 365, kullanıcıların çeşitli özelliklere ve depolama seçeneklerine sahip bulut bilgisayar kiralamasına ve bilgisayarı sadece bir web tarayıcısından yönetmesine olanak tanıyor. Şirket, hizmetin kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi için belirli bir süreliğine geçerli olan bir günlük deneme fırsatı vermişti.

Windows 365 Ücretsiz Deneme Neden Sona Erdi?

Şirket, ödeme yapan müşterilerine daha iyi bir hizmet sağlamak için yüksek talepten ötürü kullanıcıların elinden ücretsiz deneme hakkını elinden aldı.

Yazılım devi, yakın bir tarihte paylaşmış olduğu bir tweette ücretsiz denemelerin neden durdurulduğunu açıkladı. Şirket, konu ile ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Önemli miktarda talebin sonrasında Windows 365 ücretsiz deneme için kapasite sınırına gelindi."

Şirket, tweetinde ayrıca ücretsiz denemelerin yeniden açılması halinde bildirim almak isteyen kullanıcıların tweetteki bağlantıyı kullanarak kaydolabileceğini söyledi.

Windows 365 Program Yönetim Yönetmeni Scott Manchester, ücretsiz deneme programının sona ermesi hakkında yaptığı açıklamada, "Windows 365'e inanılmaz talep gördük. Kapasitemizi arttırırken ücretsiz deneme programımızı da durdurmamız gerekiyor" dedi.

Bulut bilgisayar hizmeti şu anda sadece işletmeler tarafından kullanılabiliyor. Sadece bir gün ile sınırlı ücretsiz deneme programında şirketin önüne kapasite sorunları çıktığından ötürü Microsoft'un beklediğinden çok daha fazla talep meydana geldi.

Windows 365 Fiyatları Ne Kadar?

Şirket şu anda bulut bilgisayar kiralamak isteyenlere üç farklı plan sunuyor. Bunlar "Temel", "Standart" ve "Premium" olmak üzere üç farklı plandan oluşuyor. Bu planların her birinin sağladığı fırsatları ve fiyatını aşağıdan öğrenebilirsiniz.