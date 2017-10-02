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Windows 7 Kullanıcı Kaybetmeye Devam Ediyor

Windows 7 Kullanıcı Kaybetmeye Devam Ediyor
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Yazılım

NetMarketShare, Eylül ayı için işletim sistemi istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre, Windows 7 dünyanın bir numaralı işletim sistemi olmayı sürdürüyor, ancak kullanıcı sayısında gözle görülür bir gerileme yaşıyor.

Microsoft'un ana odak noktası olan Windows 10, her geçen gün yeni kullanıcılar kazanmaya devam ediyor. Buna karşılık hala liderliğini sürdüren Windows 7'de bir düşüş görülüyor. İki işletim sistemi arasındaki fark yakın zamanda kapanmayacak olsa da, Windows 7'ye verilen desteğin tamamen çekilmesinin ardından sürecin hızlanması bekleniyor.

İşletim Sistemi İstatistikleri

Yukarıdaki grafiğe bakıldığında, Windows 7'nin Eylül ayında yüzde 46.22 ile pazar payının lideri olduğunu görüyoruz. Onu yüzde yüzde 28.65 ile Windows 10 takip ediyor. Paylaşılan veriler geçtiğimiz ay ile kıyaslandığında Windows 7'nin yüzde 2.21 kullanıcı kaybettiği ifade ediliyor. Son 12 aya bakıldığında ise, Windows 7'nin ilk defa yüzde 46 seviyelerine düştüğü belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde Windows 10 güncellemeleri gelmeye devam edecek. Görünüşe göre Microsoft, en son çıkardığı işletim sisteminin pazar payını giderek artırmaya çalışıyor. Milyonlarca kullanıcının hala Windows 7'den vazgeçmemesi ise düşündürücü.

Siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?

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ETİKETLER: windows 7 windows 7 kullanıcı sayısı

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