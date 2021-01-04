Windows 7 Kullanım Oranı Belli Oldu!

Windows 7 kullanım oranı açıklığa kavuştu. Microsoft’un XP’den sonra en popüler işletim sistemli olan Windows 7’ye verilen güncelleme desteğinin kesilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen şaşırtıcı bir şekilde dünyanın dört bir yanında hala birçok kullanıcı tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. İşletim sistemi görünüşe göre verilen güncelleme desteğinin kesilmesine rağmen çoğu kullanıcının gözdesi olmaya devam ediyor.

Windows 7 Kullanım Oranı (2021)

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir gazeteci olan Ed Bott, birden fazla analist ve uzmandan veriler topladı ve topladığı verileri bir araya getirerek 2020 yılının bitmesine rağmen kaç bilgisayar kullanıcının Windows 7 kullandığına ilişkin fikir sahibi yapacak bir istatistik yayımladı.

2015 yılında Windows 10 bilgisayar kullanıcılarının deneyimine sunulduğunda Windows 7 oldukça ilgi görmeye devam ediyordu. Microsoft tarafından geliştirilen belki de en iyi işletim sistemi olarak kabul ediliyordu. 7’nin bu kadar ilgi görmesinin arkasında daha çok Windows 8’nin hayal kırıklığı yaratması bulunuyordu. Windows 8’in Windows 7 kullanıcılarının beklentisini karşılamaması, kullanıcıların eski işletim sistemine daha çok sarılmasına neden oldu. Microsoft, 2016 yılında 8’e verdiği desteği sonlandırırken 7’ye verdiği destek Ocak 2020 tarihine kadar devam etti.

Microsoft, 2015 yılında Windows 10’u piyasaya sürdüğünde Windows 8’in yarattığı hayal kırıklığının aynı şekilde devam ettiği görüldü. Şirket hedefine ancak eski işletim sistemlerine verdiği desteği sonlandırması sayesinde 2020 yılında gerçekleştirilebildi. Mevcut istatistiklere göre Windows kullanıcılarının çoğunun birincil işletim sistemi sonunda Windows 10 oldu ancak Windows 7 kullanıcılarının sayısı hala azımsanmayacak kadar fazla.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından 90 gün boyunca tüm ABD merkezli web sitelerinden topladığı ziyaretçi verilerine göre Aralık 2019’da tüm bilgisayar kullanıcılarının %75,8’i Windows 10 kullanırken %18,9’u Windows 7 kullanıyordu. Aralık 2020 tarihinde Windows 10 kullanıcı sayısı %87,8’e yükselirken Windows 7 %8,5’e düştü. Görünüşe göre Microsoft’un Windows 10 işletim sistemini ücretsiz olarak sunduğu kampanyası nihayet karşılığını vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde de Microsoft’un en popüler işletim sistemlerinden Windows XP’nin kullanım oranı belli olmuştu. XP’nin 2021 yılındaki kullanım oranına ise aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.