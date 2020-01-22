Windows 7'nin Son Güncellemesi Duvar Kağıdı Özelliğini Kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Microsoft tarafından aldığı desteğin kesildiği haberini alan Windows 7, aldığı son güncellemede duvar kağıdı özelliğini kaybetti.

İlk olarak 2009 yılında karşımıza çıkan Windows 7, o tarihten bugüne kadar bütün işletim sistemleri ile kıyasıya bir mücadele içerisine girmişti. Özellikle 2012 yılında çıkan Windows 8'in Windows 10'a benzerliği yüksek olsa da kullanım olarak Windows 7 daha ağır basmıştı. Tüm oyuncular tarafından da sevilen bir işletim sistemi olan Windows 7'nin fişini Windows 10 uzun bir süre önce çekmiş olsa da Microsoft desteğini sürdürüyordu.

Microsoft'un son haberleri ile Windows 7'nin desteğinin bittiği açıklanmıştı. Ancak 14 Ocak'ta son bir güncelleme yayınlayan Microsoft, kullanıcılara göre oldukça gereksiz bir adım attı. Çünkü bu güncelleme işletim sistemindeki duvar kağıdı özelliğini iptal etmişti. Kullanıcılar bilgisayarlarını başlattığında simsiyah bir duvar kağıdı ile karşı karşıya kalıyorlardı.

Kullanıcılar forumlarda bu soruna çözüm ararken, bu sorunun kaynağının KB4534310 kodlu son gelen güncelleme olduğu anlaşıldı. Kullanıcılar duvar kağıdına özel bir resim eklediğinde, resmin ekrandaki görünümünü uzat olarak ayarladıklarında bu sorunun ortaya çıktığı belirlendi. Yani bir resim ekliyorsunuz ve resmin ekrandaki görüntüsünü uzat olarak ayarlıyorsunuz. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlattığınızda ekran simsiyah olarak geliyor.

Forumlarda bu soruna çözüm arayan kullanıcılar birkaç basit çözüme ulaştılar. Örneğin resmi duvar kağıdı yaptıktan sonra görünüm türünü farklı seçenek olarak işaretliyorlar. Ancak uzun süreli bir çözüm olmayabiliyor. Ya da bazı çözümler sadece 1 kullanımlık olabiliyor. Bilgisayarı tekrar açtığınızda duvar kağıdınız yine simsiyah olabiliyor. Tabii burada kesin çözüm Windows 7'nin son güncellemesini silip bir öncekine dönmek. Ancak güvenlik problemleri ortaya çıkabilir. Bakalım bu soruna kesin ve güvenli bir çözüm gelecek mi?