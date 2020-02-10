Windows 7 Sinir Bozucu Hata ile Gündemde

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft tarafından desteğine son verilen Windows 7 oldukça garip ve bir o kadar da sinir bozucu bir hata ile gündeme geldi.

Bilgisayarların Kapanmasını Engelliyor!

Bilgisayarların açılmaması tam olarak yeni bir sorun değildir ve pek çok bilgisayar sahibinin ara ara yaşadığı sorunlardan bir tanesidir. Bunun altında çeşitli nedenler yatabilir. Ancak bir bilgisayarın kapanmaması, bu oldukça yaygın bir sorun değil. Buna karşın pek çok Windows 7 kullanıcısı şu sıralar böyle bir sorun ile karşı karşıya.

Yeni raporlara göre pek çok kullanıcı, bilgisayarlarının düzgün bir şekilde kapanmasını engelleyen bir sorun yaşıyor. Kullanıcılar, bilgisayarını kapatmaya çalıştıklarında bu bilgisayarı kapatma iznine sahip olmadıklarını söyleyen bir hata alıyorlar.

Bazı kullanıcılar Grup İlkesi Düzenleyicisi ile izinleri zorlayarak bu sorunun üstesinden gelebildi. Ancak bu, birçok insanın aşina olmadığı bir olay. Bazı kullanıcılar ise Adobe yazılım güncellemelerini devre dışı bırakarak bu sorunun üstesinden geldiğini söyledi. Ancak bu sorunda Adobe'nin suçlu olup olmadığı halen belirsizliğini koruyor.

Microsoft ilk raporlardan bu yana sorunu araştırdıklarını söyledi. Yine de konu ile ilgili bir düzeltmenin ne zaman geleceği pek belli değil. Şirket, geçtiğimiz ay Windows 7'nin desteğine son vermişti. Ancak bu tip sorunlar ortaya çıkmaya devam ederse bu desteğin sona ermesi bir süre daha gecikebilir.