Windows 7 Ücretsiz Antivirüs Programına Destek Kesiliyor

Windows 7 PC’lerde yüklü gelen ücretsiz antivirüs programına destek kesiliyor! Microsoft, çok yakında Security Essentials ürününü sonlandıracak. Detaylar haberimizde.

Windows 10, 1 milyarı geçkin cihazda yüklü olsa da hala Windows 7 kullanan kullanıcılar mevcut. Hatta Steam’in paylaştığı verilere göre Windows 10’dan Windows 7’ye geri dönen oyuncular mevcut, sayıları da bir hayli fazla. Gelecek yılın Ocak ayında Microsoft’un desteğini tamamen kesmesi beklenen işletim sisteminin ücretsiz antivirüs programı Microsoft Security Essentials için artık güvenlik güncellemeleri yayınlanmayacak. Microsoft’un son destek makalesinde Windows 7 bilgisayar kullanıcılarının 14 Ocak 2020 itibarıyla artık korunmayacağı açıkça belirtiliyor. Antivirüs programı olarak Microsoft’un kendi ücretsiz güvenlik yazılımını kullanmayı tercih eden kullanıcılar, Avast Antivirus, Kaspersky Free Anti-Virus gibi ücretsiz güvenlik ürünlerine yönelecek. Piyasada Windows 7 PC’lerde bile sorunsuz çalışan ücretsiz birçok güvenlik programı bulunuyor.

Şu anda Microsoft, en yeni işletim sistemi Windows 10’da ücretsiz güvenlik programı olarak Windows Defender’ı sunuyor. Security Essentials’a göre çok daha gelişmiş bir güvenlik uygulaması. Unutmadan, 2009’da yayınlanan işletim sistemi Windows 7, şu anda pazarın yüzde 25’ine hakim.