Windows 95 Artık Basit Bir Uygulama Olarak İndirilebiliyor

Günümüzde Microsoft’un yeni nesil popüler işletim sistemleri, Apple saatlerinde, Android Wear akıllı saatlerde ve hatta Xbox One’da bile karşımıza çıkıyor. Felix Rieseberg isimli bir yazılımcı ise Microsoft’un eski işletim sistemlerine odaklanarak farklı bir çalışmaya imza atmış.

Slack firmasında yazılım mühendisi olarak çalışan Rieseberg, ilk olarak 24 Ağustos 1995 tarihinde piyasaya sürülen Microsoft Windows 95’i basit bir uygulama haline dönüştürmüş. Üstelik uygulama biçimindeki Windows 95; macOS, Windows, ve Linux’un modern işletim sistemlerine indirilip çalıştırılabiliyor.

Rieseberg, Windows 95’in kaynak kodunu ve uygulama yükleme dosyalarını Github’da paylaştı. Wordpad, MS Paint ve Mayın Tarlası gibi uygulamalar da geçmiş yıllardaki gibi başarılı bir şekilde çalışıyor.

129 MB boyuta sahip olan ve Github üzerinden indirilebilen Windows 95 uygulaması, içerisindeki tüm özellikler, uygulamalar ve oyunlar çalışırken bile RAM’inizin yaklaşık olarak sadece 200 MB’ını kullanıyor. Bilgisayarınızı yormayan Windows 95 uygulamasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda uygulamayı resetleme seçeneğiniz de bulunuyor.

Windows 95 uygulamasında gerçek bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyaya, uygulamaya veya oyuna erişemiyorsunuz ve internete bağlanamıyorsunuz. Ancak Windows 95’in tüm özelliklerini ve uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Nostalji severlerin mutlaka göz atması gereken Windows 95 uygulamasını şuradan indirebilirsiniz.