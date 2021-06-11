Microsoft, Windows Açılış Sesleri ile Windows 11'in Sinyalini Verdi (Video)

Windows açılış sesleri içeren 11 dakikalık bir video yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından yayımlanan video, Windows 11 işletim sisteminin sinyalini veriyor. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yavaşlatılmış Windows Açılış Sesleri Windows 11'in Habercisi mi?

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Windows başlangıç seslerini içeren bir video yayımladı. Videonun 24 Haziran'da gerçekleşecek olan etkinlik için heyecanlı olan bilgisayar kullanıcıları için yayımlandığı belirtildi.

Yüzde 4000 oranında yavaşlatılan Windows başlangıç seslerini içeren video, çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Kısa sürede 170 bini aşkın izleyici tarafından izlenen videoya 640'tan fazla yorum yapıldı. 2400 civarında beğeni alan video, Windows 95, Windows XP ve Windows 7 başlangıç seslerini içeriyor.

Yayımlanan videonun tam 11 dakika uzunluğuna sahip olması ve işletim sistemlerinin başlangıç seslerini içermesi çok sayıda kullanıcının kafasında soru işareti oluşturdu. Kullanıcılar, yayımlanan videonun Windows 11'in habercisi olduğunu düşünüyor.

"Windows | Startup Sounds – Slo-fi Remix" isimli videoya aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz. Peki, işletim sistemlerinin açılış seslerini içeren video Windows 11'i mi işaret ediyor? Sizce 24 Haziran tarihinde düzenlenecek olan etkinlik esnasında yeni Windows mu tanıtılabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Windows 10 Desteği Ne Zaman Sona Erecek?

İlk olarak 29 Temmuz 2015 yılında kullanıma sunulan Windows 10, dünya genelinde milyonlarca bilgisayar kullanıcısı tarafından kullanılıyor. Dün, popüler işletim sistemi olan Windows 10 için ilginç bir karar alınmıştı. Teknoloji devi tarafından alınan karar sonucunda popüler işletim sistemine sağlanan desteğin ne zaman sona ereceği belli olmuştu.

Microsoft tarafından alınan karara göre 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10'a sağlanan destek sona erecek. Bu gelişme, popüler işletim sisteminin Home, Pro, Enterprise ve Educations sürümlerini kapsıyor.

14 Ekim 2025 tarihinden sonra Windows 10 işletim sistemine sahip olan cihazlar artık güvenlik ve kalite güncellemeler alamayacak. Bunun yanı sıra kullanıcılar, söz konusu işletim sistemi ile ilgili destek için Microsoft firması ile iletişime geçemeyecek.