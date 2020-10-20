Hükümet Uyardı: Windows Bilgisayarınız Ele Geçirilebilir!

iPhone'da çekilen HEVC uzantılı videolar ile Windows bilgisayarlara uzaktan erişim sağlanabiliyor. ABD hükümeti (Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı), Microsoft Windows Codecs Kitaplığı'nın bellekte depolanan nesneleri işleme şeklini etkileyen bir güvenlik açığı içerdiği konusunda uyardı.

HEVC görüntü dosyası, bilgisayarınıza yama uygulanmadığı sürece makinenizi uzaktan ele geçirmek için kullanılabilir.

Windows Bilgisayarınız Ele Geçirilebilir: Büyük Tehlike

Yaşanan sorundan HEVC video dosyalarını görüntülemek ve düzenlemek için Windows PC kullanan iPhone kullanıcıları da etkileniyor. Bu tür dosyayı kullanarak bir PC'nin kontrolünü uzaktan almak potansiyel olarak mümkün.

Güvenlik açığı son yama ile birlikte çözüme kavuşturuldu. Eğer son yama cihazınızda bulunmuyor ise hala bilgisayarınız ele geçirilebilir. Microsoft, sorunu en son çıkan Windows güncellemelerine entegre bir yama ile çözdü. En son çıkan Windows güncellemelerini cihazınıza uygulayarak sorundan kurtulabilirsiniz.

Güncellemeleri manuel olarak yapmak için başlat düğmesine tıklamanız, ardından ayarlar kısmına gitmeniz ve buradan güncelleştirme seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Son sürüm ile beraber yaşanan güvenlik açığı ortadan kalmış oluyor.

Kullanılan yazılımları her zaman güncel tutmak gerekiyor. Yazılımların sürümleri eski olduğunda bu tür güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor ve cihazlarınız kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirilebiliyor. Mutlaka ve mutlaka güncel yazılım sürüme sahip olmayı unutmayın.

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