Windows Defender'ın Yeni Özelliği Endişelendiriyor!

Microsoft, Windows Defender kullanan kişiler daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak amacı ile yeni bir özellik ekledi. Windows Defender'ın aldığı özellik güvenlik uzmanları ile Windows'un normal kullanıcılarını endişelendirdi. Peki, kötü amaçlı yazılımları tarama yazılımına gelen yeni özellik neden endişe kaynağı oldu? Windows Defender'ın yeni özelliği ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Windows Defender'ın Yeni Özelliği Neden Endişelendiriyor?

Windows Defender, kötü amaçlı yazılımları kullanıcıların bilgisayarından uzak tutmak için Microsoft tarafından geliştirilen bir virüsten koruma yazılımıdır. İlk zamanlarında virüs tespit etme konusunda yeterince iyi olmasa da zaman içerisinde kötü amaçlı yazılımları tarama ve bulmak ile ilgili çok büyük bir aşama kaydetmiştir. Windows Defender her ne kadar virüsten koruma yazılımı olsa da güncelleme ile gelen özellik yüzünden tehlike kaynağı olabilir.

Windows Defender'a 4.18.2009.9 sürümü ile getirilen bir özellik, Windows kullanıcılarının komut satırını kullanarak dosya indirmesine olanak sağlıyor. Windows Defender komut satırında "MpCmdRun.exe -DownloadFile -url [url] -path [path_to_save_file]" komutu kullanıldığında istenen dosya Microsoft Windows kullanıcısının bilgisayarına doğrudan indirilebiliyor.

Microsoft'un virüsten koruma yazılımının aldığı özellik tek başına tehlikeli görünmüyor çünkü Microsoft Defender bilgisayara indirilen dosyaları büyük bir taramadan geçirerek güvenli olduğundan emin oluyor ama Defender'ın atlatılabildiği durumlar zaman zaman meydana gelebiliyor. Bilgisayar korsanları tarafından kullanılan yöntem ile virüslü dosyalar Defender'ın korumasını etkisiz hale getirebiliyor.