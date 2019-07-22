Windows Defender'ın Yerine Microsoft Defender Geliyor

Microsoft'un Windows işletim sistemleriyle birlikte gelen güvenlik uygulaması Windows Defender rafa kaldırılıyor. Windows Defender artık yeni ismi ile kullanıcılara hizmet verecek.

Windows Defender'ın İsmi Değişiyor

Microsoft, Windows Defender'ın ismini değiştirmek için çalışmalara başladı. Windows ile dahili olarak kullanıcılara sunulan güvenlik programı Windows Defender yerini Microsoft Defender'a bırakmaya hazırlanıyor.

Microsoft, daha büyük bir güvenlik sistemi oluşturmak için Windows Defender'ın ismini değiştirme kararı aldı. Microsoft Defender adı altında Microsoft Defender Antivirüs ve Microsoft Defender Exploit Guard uygulamalarının da olacağı söylenmekte.

Microsoft hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Windows için geliştirilen virüs ve tehdit koruma aracı Windows Defender’ın Mac'lere geleceğini duyurmuştu. Microsoft, Windows Defender hakkında çok fazla detay paylaşmadı.

Çapraz platform desteğine sahip olması beklenen yeni güvenlik platformunun ne zaman yayınlanacağı gizliliğini koruyor. Windows Defender hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Windows Defender'ın Microsoft Defender ismi ile hizmet verecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Windows Defender'ı kullanıyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!