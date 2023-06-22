Windows Duyurdu: Gizlilik Odaklı Tarayıcı DuckDuckGo Kullanıma Açıldı

Google, gizlilik merkezli arama motoru DuckDuckGo uygulamasını kullanıma sundu. İlk demo sürümünü geçen yıl Mac’te kullanan teknoloji şirketi bugün yayınladığı bildiriyle birlikte artık uygulamanın Windows içinde geçerli olacağını duyurdu. DuckDuckGo uygulaması teknoloji sektöründe son yıllarda merakla beklenen uygulamalar arasındaydı.

Google Yeni Arama Moturunu Tanıttı

DuckDuckGo, normal tarayıcılardan farklı olarak reklamların engellenmesi konusunda özel önlemler alacak. Örneğin Duck Player adını verdiği özellik ile YouTube'un hedefli reklamlar sunmasını engelleyecek ve reklam profillerine katkıda bulunacak her türlü izlemeyi engelleyecek.

Google, reklam engelleme üzerine kurguladığı yeni arama motoru DuckDuckGo, reklamları ve çerez bilgilerini engellemenin yanında geleneksel reklam engelleyicilerde bulunan beyaz alanı da temizleyeceğini söyledi.

Yeni tarayıcı uygulaması DuckDuckGo, Mac veya Windows kulanmayanlar için Google, Edge,Chrome, Safari ve Firefox'ta da kullanılabilir. Ayrıca iOS ve Android işletim sistemlerinde de kullanılabilir.