Windows Hızlandırma ve Güvenlik Programı Advanced SystemCare 13 Duyuruldu

Dünyanın önde gelen sistem araçları ve güvenlik yazılım sağlayıcısı IObit, kapsamlı sistem optimizasyon programı Advanced SystemCare 13’ü duyurdu. Yeni sürüm, derin bilgisayar temizliği ve gelişmiş - yeni teknolojilerle güçlülük kazanan gizlilik korumasına odaklanıyor.

Windows, Mac, Android ve iOS cihazların performasını büyük ölçüde artırmak ve güvenlik tehditlerinden korumak için yenilikçi sistem yardımcı programları sunan IObit, Windows PC’leri etkili bir şekilde hızlandırma ve kullanıcı çevrimiçi gizliliğini korumaya odaklanan yeni programları Advanced SystemCare 13’ü bugün yayınladı.

Windows XP’den Windows 10’a tüm sistemleri destekleyen program, her gün oluşturulan ve bilgisayarın yavaşlamasına, performansının düşmesine neden olan gereksiz dosyaları (Windows güncelleme önbellek dosyaları, tarayıcı kayıt dosyaları, yazılım artıkları gibi 26 tür gereksiz dosya) derinlemesine temizleyen gelişmiş teknolojiler kullanıyor. Önceki sürümle karşılaştırıldığında, yeni sürüm -IObit’in performans testlerine göre- yüzde 120’den fazla gereksiz dosyayı algılayıp kaldırıyor. Tek tıkla çözüm, kullanıcıların tüm kullanıcı hesapları için temizliği tek seferde yapmalarını sağlıyor. Gelişmiş Başlangıç Yöneticisi ile birlikte yüzde 30 daha geniş Başlangıç Optimizasyonu veritabanı sistem açılışını daha da hızlandırıyor. Advanced SystemCare 13, Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulamalarını yöneterek işlemci kullanımını azaltıyor. Yeni Bağlam Menüsü Yöneticisi kullanıcıların içerik menüsünü kolayca düzenlemelerini sağlıyor.

Advanced SystemCare 13, ayrıca kullanıcıların dijital ortamdaki parmak izleri ve web tarayıcı verileri, OneDrive ve kişileri gibi hassas verileri yetkisiz erişime karşı koruyor. 200’ün üzerinde program ve CryptoTab ve Brave Browser dahil 15 tarayıcıda gizliliği tarayabiliyor. Yeni eklenen E-Posta koruması, kullanıcıların şüpheli göndericilerden gelen kötü niyetli bağlantıları ve e-postaları algılayıp engellemesine yardımcı oluyor. Kullanıcıları spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve e-posta kaynaklı diğer tehditlerden etkili bir şekilde koruyabiliyor. Dahası Casus Yazılım Kaldırma ve Gerçek Zamanlı Koruma, yüzde 200 daha geniş veritabanı ile Worm.Mydoom, Ransom.FileCrypter ve Trojan.Symmi gibi en yeni güvenlik tehditleri dahil daha fazla tehdidi kaldırıyor.

Advanced SystemCare 13 Windows

Advanced SystemCare 13 ile Gelen Yenilikler: