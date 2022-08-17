Windows İçin Whatsapp Uygulaması Tamamen Yenilendi

WhatsApp'ın Windows'taki yeni uygulaması artık mesaj göndermek, almak ve senkronize etmek için telefonunuzu bağlamanızı gerektirmiyor. WhatsApp'ın sitesinde yapılan bir güncelleme, yenilenen Windows uygulamasının beta sürümünün bittiğini ve Microsoft Store'dan indirilebileceğini ortaya koyuyor.

Daha önce Windows kullanıcıları, WhatsApp'ın web tabanlı masaüstü uygulamasını indirmek veya web tarayıcılarından mesajlaşma servisine erişmek zorundaydı. Yeni uygulama, WhatsApp'ın açıkladığı gibi uygulamayı daha hızlı ve daha duyarlı hâle getirmek adına Windows'a özgüdür.

Yenilenmiş Whatsapp Çok Daha Temiz Arayüze Bir Sahip

Yeniden tasarlanan WhatsApp, uygulamanın önceki sürümüne kıyasla biraz daha temiz bir arayüze sahip ancak yine de o kadar farklı görünmüyor. En büyük değişiklik, mesajları telefonunuzla masaüstü uygulaması arasında senkronize etmek için artık telefonunuzu çevrimiçi durumda tutmanıza gerek kalmamasıdır. WhatsApp, şu anda macOS için de yerel bir uygulama üzerinde çalıştığını söylüyor.

WhatsApp'ın çoklu cihaz özelliği tamamen kullanıma sunuldu ve beta sürümünden çıktı. Bu, uçtan uca şifrelemeyi korurken, telefonunuza ihtiyaç duymadan WhatsApp hesabınıza dört adede kadar cihazı bağlamanıza olanak tanıyor.

Nisan ayında WABetaInfo, WhatsApp'ın Android'deki beta sürümünden, platformun yakında tabletler için çoklu cihaz desteği ekleyebileceğini gösteren bir ekran görüntüsü bulmuştu. Şu anda WhatsApp yalnızca bilgisayarları hesabınıza bağlamanıza izin veriyor, bu nedenle tabletler (veya belki ek bir telefon) için destek eklemek gelecekte oldukça kullanışlı olabilir.