Windows Kullanıyorsanız Tehlike Altındasınız

Teknoloji devi Microsoft, yayınladığı güvenlik uyarısında hackerların sistemi ele geçirmek için Windows işletim sisteminde bulunan sıfır gün güvenlik açıklarının bir tanesinden istifade ettiklerini itiraf etti.

Sürekli olarak bahsedilen sıfır gün güvenlik açığı, Microsoft’un Windows içerisinde PostScript Type 1 yazı tipini renderlamak için kullandığı bir kütüphane olan Adobe Type Manager Library’de (atmfd.dll) konumlandırılmıştı.

Windows kullananların yaşadığı tehlike

Teknoloji devi, dahili kütüphanesinde iki adet Uzaktan Kod Uygulaması (RCE) güvenlik açığı olduğunu söyledi.

Buradaki güvenlik açıkları, saldırganların kullanıcının sistemi üzerinde kod çalıştırmasına ve kendi yararlarına kullanmasına müsaade ediyor. Şirket, yaptığı açıklamada şu an destek verilen tüm Windows ve Windows Server işletim sistemi sürümlerinin tehlikede olduğunu ifade etti.

Tüm bunlara ek olarak şirketin destek vermeyi durdurduğu Windows 7'de bu güvenlik açığından etkilenen işletim sistemleri arasında bulunuyor. Kuruluşun bu güvenlik açığını kapatabilecek bir yaması ne yazık ki yok. Şirket, 14 Nisan’da yayınlanacak olan güncellemeyle bu güvenlik açığının kapatılabileceğini tahmin ediyor. Windows ile ilgili herhangi bir güvenlik açığı keşfettiyseniz yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.