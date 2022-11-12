Windows Oyun Performansını Etkiliyor Mu: Microsoft'tan İtiraf Geldi!

Windows 11 22H2, yayınlandığı 20 Eylül tarihinden kullanıcılara büyük sorunlar yaşatıyordu. Özellikle Reddit gibi forumlarda yeni güncelleme sonrasında bilgisayarlarının yavaşladığını ve bazı işlemlerde sorun yaşadığını belirten kullanıcılar, Microsoft'tan resmi bir açıklama bekliyordu.

Güncellemenin ardından uzun süre sessizliğini koruyan Microsoft'tan nihayet konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Windows 11 22H2 Güncellemesi Oyun Performansını Düşürüyor

Başlangıçta karşılaşılan sorunların Nvidia grafik kartlarıyla ilgili bir uyumsuzluk olduğu düşünülse de sorunun asıl kaynağının Windows 11 olduğunun ortaya çıkması çok uzun sürmedi.

Microsoft, yaptığı açıklamada son Windows 11 sürümü olan 22H2'nin oyun performansını düşürdüğünü doğruladı. Firma, GPU Performans Hata Ayıklama Özelliği'nin istemdışı olarak etkinleştiğini belirtti.

“Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ve gelecek bir sürümde bir güncelleme sağlayacağız. Windows 11 oyun performans sorunu çözülene ve koruma kaldırılana kadar ‘şimdi güncelle’ düğmesini veya Medya Oluşturma Aracı’nı kullanarak manuel olarak yükseltmeye çalışmamanızı öneririz .” -Microsoft

Şimdilik güncellemeyle birlikte gelen hata hakkında bir düzeltme yayınlanmasa da Microsoft konu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Öte yandan AMD çiplerine sahip bilgisayarlarda yaşanan performans düşme sorunlarına karşı firmadan henüz bir açıklama gelmedi.