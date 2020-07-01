Windows'a Oyun Performansını Yükseltecek Yeni Özellik!

AMD ve NVIDIA, Microsoft'un Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesine ilişkin yeni sürücüler yayınladı. Hala birçok oyuncu tarafından bilinmeyen bu güncelleme sayesinde bellek performans kontrolü GPU'ya devredilebilir hale geldi. Windows'a performans yükseltecek yeni özellik, halihazırda kullanılabilir oldu.

Mayıs 2020 güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması (kısaca HAGS), temel bellek yönetimi kontrolünü CPU'dan GPU'ya devrediyor. Bu durum da teorik olarak CPU'yu biraz daha rahatlatıyor ve potansiyel olarak bellek üzerinde küçük bir performans artışına yol açabiliyor.

NVIDIA, GPU Zamanlaması desteğini en son GeForce Game Ready sürücüsüne (451.48) yerleştirmişti. AMD, bu özelliği Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta sürücüsünde destekliyordu. En yeni AMD sürücüsü yalnızca Radeon RX 5600 ve 5700 kartlarını destekliyor ancak GPU'ya fazladan yük bineceği için beraberinde birkaç sorun oluşabileceği uyarısı sürüm notlarının arasında yer alıyor.

Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması nasıl açılır?

Özellikle laptoplar için daha kullanışlı olması beklenen bu özelliği test etmek için ekran kartınızı kontrol etmeli ve eğer uygunsa yeni driver güncellemelerini yüklemelisiniz. Bazı kaynaklara göre laptoplarda yüzde 10'luk performans artışı sağlayan Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması sizin için de pratik bir çözüm olabilir.