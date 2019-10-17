Windows Phone Yolun Sonuna Geldi!

Son zamanlarda pek çok özelliğe veda eden Windows Phone platformu, en önemli özelliklerinden birisini daha kaybetmek üzere. Bu kayıpla birlikte Windows Phone için yolun sonuna gelindiğini söyleyebiliriz.

Bir Şey İndirmek Mümkün Olmayacak

Düşük sistem bileşenlerine karşın oldukça iyi bir performans sunan Windows Phone platformu, ne yazık ki beklediği ilgiyi görememiş ve tarihin derin sayfaları arasına gömülmeye mahkum kalmıştı. 2017 yılının ortasında destek süresi sona eren Windows Phone 8.1 sürümü, şimdi de uygulama mağazasına veda etmeye hazırlanıyor.

16 Aralık 2019 tarihinde kapanacağı duyurulan Windows Phone Store, zaten uygulama güncellemeleri için kapatılmıştı. Ancak halihazırda bulunan uygulamaların indirilebildiği uygulama mağazası artık tamamı ile kapanmaya hazırlanıyor.

Uygulama mağazasının kapanması ile birlikte Windows Phone platformunun hemen hemen tüm özelliklerini kaybedeceğini ve tamamen ölü bir konuma geleceğini söyleyebiliriz. Tabii bu noktada yapabileceğiniz bir şeyler bulunuyor. Eğer kullandığınız model Windows 10 Mobile güncellemesi için uygunsa 16 Aralık tarihine kadar 'Upgrade Advisor' uygulamasını indirip, kullandığınız yazılımı güncelleyebilirsiniz.

Ancak bu çözümün de kısa bir süre için geçerli olduğunu söylememiz gerekiyor. Yapılan açıklamalara göre Windows 10 Mobile da çok yakın tarihlerde tüm desteğini kaybedebilir.