Microsoft'un Zamanında Windows XP İçin Yaptırdığı 50 Logo Ortaya Çıktı!

Çok sevilen Windows XP'nin logosu artık ikonik olarak kabul edilse de çok daha farklı bir görünüme sahip olabilirdi.

Windows XP, 2001 yılında klasik işletim sistemi logosuna 3D dönüşü getirmişti ancak CreativeBlog'un haberine göre bu dönüş logonun tamamen yeniden canlandırılması olabilirdi. Yaratıcı direktör Casey Potter, zamanında Microsoft'un kendilerine bir sonraki işletim sisteminin logosu için dışarıdan bir bakış açısı istemeye geldiğini belirtti.

"Windows markasının uzun tarihi boyunca edindiği marka değerini koruması ve aynı zamanda daha esnek, kullanıcı dostu bir markaya doğru evrimi ifade etmesi gerekiyordu."

Sonuç olarak Frog Design, teknoloji devi için "basitten radikal değişikliklere" kadar uzanan 50 farklı logo tasarladı. Aşağıda logo tasarımlarını görebilirsiniz ve bu versiyonlardan bazılarının ne kadar benzersiz olduğunu görmek gerçekten büyüleyici.

Windows XP İçin Yaptırılan 50 Logo

Windows XP'nin ilk sürümünden yirmi yılı aşkın bir süre sonra hâlâ Microsoft'un en popüler işletim sistemlerinden biri olduğu bir sır değil. Lansweeper, 2021 gibi yakın bir tarihte, Windows işletim sistemi kullanan 50 milyon cihazın %3'ünün Windows XP çalıştırdığını tespit etmiştir ki bu da yaklaşık 1,5 milyon cihaz anlamına gelmekte.

Üstelik bu, Microsoft'un Nisan 2014'ün başlarında XP'yi desteklemeyi bırakmasına rağmen gerçekleşti. Bu gibi yeni bilgilerle işletim sistemine daha yakından bakmak güzel olsa da XP'yi tamamen bırakmanın zamanının geldiğini hatırlamak da hayati önem taşıyor.

İnsanların aşina oldukları bir işletim sistemini bırakma konusunda isteksiz olmaları anlaşılabilir bir durum olsa da günümüzde XP'yi kullanmak, güncelliğini yitirmiş ve en son siber saldırılara karşı korumasız olduğu için büyük bir siber güvenlik riski oluşturuyor. Üstelik risk altında olan sadece kişisel bilgisayarlar ve iş bilgisayarları da değil, zira hâlâ bu işletim sistemini kullanan cihazların çoğu kritik altyapı kurulumlarında yer almakta.

2014 yılında, küresel ATM'lerin %95'inin hâlâ Windows XP kullandığı tahmin ediliyordu ve bunların önemli bir kısmı bugün hâlâ bu işletim sistemini kullanıyor.