Windows XP Kaynak Kodu Sızdırılmış Olabilir

Windows XP, bir zamanların en çok kullanılan işletim sistemlerindendi ama Windows'un yeni işletim sistemleri çıkmaya başladıkça ve XP'nin kullanım oranında azalma olmaya devam ettikçe işletim sistemine verilen destek çekilmiş ve işletim sistemi popülerliğini yavaş yavaş yitirmişti. İşletim sistemine verilen desteğin çekilmesinin üzerinden yıllar sonra bir zamanların gözdesi olan işletim sistemi büyük bir skandalla tekrardan gündeme geldi. Peki, Windows XP kaynak kodu sızdırıldı mı? İşte işletim sistemi ile ilgili ortaya çıkan iddialara ilişkin tüm ayrıntılar!

Windows XP Kaynak Kodu Sızdırıldı mı?

Windows XP SP1 (Service Pack 1) ve işletim sisteminin diğer sürümlerinin kaynak kodunun çevrim içi olarak sızdırıldığı iddia edildi. İşletim sisteminin kaynak kodunu sızdıran kişi, son iki ay içerisinde sızdırılmış kaynak kodlarının bir arada topladığını söyledi. 43 GB bir boyuta sahip olduğu görülen Windows kaynak kodları dosyası bugün 4chan forumunda torrent olarak paylaşıldı.

Windows'un kaynak kodlarının sızdırıldığı dosyanın içerisinde Windows XP ve Windows Server 2003'ün yanı sıra Windows'un diğer işletim sistemlerinin olduğu da iddia edildi. İddiaya göre dosyanın içerisinde yer alan diğer işletim sistemleri şunlar oldu:

• MS DOS 3.30

• MS DOS 6.0

• Windows 2000

• Windows CE 3

• Windows CE 4

• Windows CE 5

• Windows Embedded 7

• Windows Embedded CE

• Windows NT 3.5

• Windows NT 4

Windows'un eski işletim sistemlerinin yer aldığı dosyada ek olarak Bill Gates hakkında ilginç videolar bulunduğu söyleniyor. Eski işletim sistemlerinin bir arada toplandığı dosyanın yanında Windows XP ve Windows Server 2003'ün kaynak kodunun bulunduğu ortalama 3 GB boyutunda küçük bir dosyanın paylaşıldığı da iddialar arasında yer alıyor. İşletim sistemini sızdıran kişi, Windows XP'nin kaynak kodunun bilgisayar korsanlarının elinde yıllardan beri mevcut olduğunu ancak sızdırılan işletim sistemlerinin ilk kez herkesle paylaşıldığını belirtti.

Konu ile ilgili Microsoft cephesinden henüz bir açıklama gelmemişken Windows işletim sistemini kullanan bilgisayar kullanıcıları kendilerini endişelenmekten alıkoyamıyor çünkü Windows XP kullanmasa bile eski işletim sisteminin kodları modern sürümlerde kullanılma ihtimali oldukça yüksektir ve bu da potansiyel bir güvenlik sorunu olabilir. Windows XP'nin kaynak kodunda kritik açıklar bulunuyorsa ve açıklar Windows 10'da da kullanılabiliyorsa bu Windows işletim sistemini kullananlara büyük bir sorun oluşturacaktır.