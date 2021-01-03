Windows XP Kullanım Oranı Belli Oldu!

Microsoft’un en popüler işletim sistemlerinden Windows XP şüphesiz ki çok başarılı bir işletim sistemiydi. Microsoft, 2014 yılının nisan ayında söz konusu işletim sisteminden vazgeçmiş olsa da bilgisayar kullanıcılarının büyük bir kısmı için XP’den vazgeçmek çok kolay olmadı. Desteğin çekilmesinin üzerinden yıllar geçti ve kullanıcılar başka işletim sistemine geçmek zorunda kaldı. Peki, Windows XP kullanım oranı şu an dünya genelinde ne durumda?

2021 Yılında Windows XP Kullanım Oranı

Güvenlik yaması almayan bir işletim sisteminde kalmanın tehlikeleri bugün oldukça açık ve anlaşılırdır. Güvenlik güncellemesi almayan bir işletim sistemini kullanan kişiler, bilgisayar korsanları için açık hedeftir. Windows XP’nin güvenlik güncelleme desteğinin sona ermesinin üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen bilgisayar kullanıcıları tarafından hala kullanılıyor.

Bazı kullanıcılar, güncelleme desteği sona erdikten sonra dahi Windows XP’de güvende kalma çabası ile alternatif güvenlik önlemleri uygulamaya koyulurken bazı kullanıcılar güvenlikle ilgili hiçbir şey yapmadı. Güvenlik konusunda hiçbir şey yapmayan bilgisayar kullanıcılarının bilgisayarları ise potansiyel saldırılara karşı savunmasız hale geldi.

Microsoft, XP’nin güncelleme desteğinin kesildiğini “Microsoft, 12 yıl boyunca Windows XP’ye destek sağlamaya devam etti ancak donanım ve yazılım ortaklarımızla birlikte bizim için kaynaklarımızı daha yeni teknolojileri destekleme zamanı geldi. Böylece kullanıcılara daha yeni ve harika deneyimler sunmaya devam edebileceğiz. Sonuç olarak bilgisayarınızı korumaya yardımcı olan otomatik güncellemeler de dahil olmak üzere Windows XP için teknik destek artık verilmeyecek” ifadeleri ile duyurmuş ve kullanıcıları meydana gelebilecek güvenlik sorunları ile ilgili uyarmıştı.

Şirketin yaptığı açıklamada ayrıca “Destek sona erdiğinde Windows XP kullanmaya devam edeceklerin bilgisayarı çalışmaya devam edecek ancak güvenlik risklerine ve virüslere karşı daha savunmasız hale gelecek. Internet Explorer 8 de artık desteklemiyor. XP bilgisayarınız internete bağlı ve web sitelerini gezmek için Internet Explorer 8 kullanıyorsanız bilgisayarınızı bazı ek tehditlere de maruz bırakıyor olabilirsiniz. Ayrıca daha fazla yazılım ve donanım üreticisi Windows’un daha yeni sürümlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdikçe XP ile uyumsuz daha fazla uygulamayla karşılaşabilirsiniz” ifadelerine yer verilmişti.

Resmi ölümünden 6 yılı geçkin bir süre sonra XP bir kez daha kan kaybetti. Pazar payı yüzde 1’in altına düştüğünden ve çoğu bilgisayar zaten Windows’un daha yeni bir sürümüne geçtiğinden XP dünyadan silinmeye ve tarihin tozlu raflarına kaldırılmaya nihayet hazır. İşletim sisteminizi daha üst sürüme yükseltecekseniz ve donanımınız Windows 10’u kaldırmak için yeterli ise Windows 10’u yükleyebilirsiniz. XP’nin başına gelenin Windows 7’nin başına geldiğini de unutmayın.