Windows XP ve 7 ile Beraber Gelen Klasik Oyunlar Kaldırılıyor

Microsoft kısa bir süre önce Windows XP, Windows ME ve Windows 7’nin bir parçası olarak gönderilen klasik internet oyunlarının kaldırılacağını ve artık çalışmayacağını açıklamıştı. Bugün ise nostajik oyunların ne zaman kaldırılacağı ortaya çıktı.

Microsoft Nostajik Oyunları Emekliye Ayırdı

Microsoft'un aldığı bu karar ile birlikte toplam 6 oyun emekli oldu. Emekli olan oyunlar şu şekilde: İnternet Tavlası, İnternet Daması, İnternet Spades, İnternet Hearts, İnternet Reversi ve MSN Go.

Oyunlar Windows XP ve Windows ME'de 31 Temmuz’dan itibaren destek vermeyecek. Oyunların Windows XP, Windows ME ve Windows 7'den 22.01.2020 tarihine kadar kaldırılması öngörülmekte.

Windows Oyun ekibi yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Microsoft Internet Oyunlarına karşı ilginiz ve tutkunuz için gerçekten çok teşekkür ederiz. B izim için donanım ve yazılım ortaklarımızla birlikte kaynaklarımızı daha yeni teknolojilere yatırım yapma zamanı geldi. Böylece harika yeni deneyimler sunmaya devam edeceğiz. Oyuncular 31 Temmuz'a kadar oyunların tadını çıkarabilirler."

Emekli olan internet oyunlarının çok fazla kullanıcıyı etkilemediği düşünülmekte çünkü Windows XP ve Windows ME çoktan kaldırıldı. Üçüncü taraf verilerine göre, Windows XP dünyada yaklaşık yüzde 2'lik bir pazar payına sahip ve güvenlik nedeniyle ağ erişimi olmayan bilgisayarlarda kullanılmakta.

Sizler nostajik oyunların emekliye ayrılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!