Windows 11 Hangi Uygulamaların Sizi İzlediğini Gösterebilecek

IOS ve Android tarafında gelişen gizlilik denetimi uygulamalarının bir örneğini de Windows 11'de göreceğiz. Microsoft'un bir süredir üstünde çalıştığı gizlilik aracı, arka planda çalışan uygulamaların hangi verileri sizden aldığını gösterecek.

Windows'un güvenliğinden sorumlu yönetici David Weston'ın Twitter'da paylaştığı bilgilere göre yeni gelecek gizlilik aracı, mikrofon ve kamera gibi donanımlar dahil olmak üzere uygulamaların kullandıkları aygıtları takip edebilmenizi sağlayacak.

Bu yeni özellik sayesinde gizlilik ve güvenlik ayarlarının altına gelecek yeni sekmelerde hangi uygulamaların mikrofonunuza ulaşabileceğini denetleyebileceksiniz. Anlık gösterim dışında uygulamaların aygıtlara son erişimi de bu sekme üzerinden takip edilebilecek.

New Windows 11 Privacy Auditing features allow you to see history of sensitive device access like the Microphone pic.twitter.com/vq3IJkAIMO — David Weston (DWIZZZLE) (@dwizzzleMSFT) June 16, 2022

Windows 11 Güvenliğe Önem Veriyor

Akıllı telefonlara kıyasla daha fazla saldırıya maruz kalan bilgisayarlar için olası veri sızıntıları her zaman büyük bir risk teşkil ediyor. Bu durumun farkında olan Microsoft, Windows 11'i şimdiye kadar en güvenli işletim sistemleri olarak tanıtmıştı. Çıkışının ardından gizlilik ve güvenlik ayarlarını geliştirmeye devam eden şirket, Windows 11'de çalışan uygulamaların kullandığı veriler hakkında tamamen açık olacağını vadetti.