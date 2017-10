Witcher 3: GOTY Steam'de Sudan Ucuz, Fallout 4, Killing Floor 2 ve DiRT Oyunları İndirimde

Eğer kaliteli oyunları ucuza alma fırsatını kaçırmak istemiyorsanız bu hafta sonu Steam oyun mağazasını ziyaret etmenizde fayda var; The Witcher 3'ün Game of the Year sürümü, DiRT 4, DiRT Rally, Fallout 4, F1 2017 gibi oyunlar büyük indirim ile oyunculara sunuluyor.

Bu hafta sonu aynı zamanda Warhammer 40,000: Dawn of War III oyunu ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor ve %50 indirimli olarak satın alınabiliniyor. Fakat Witcher 3'teki ve DiRT oyunlarındaki indirimler yüksek oranlarıyla dikkat çekiyorlar. Witcher 3'ü ve oyun için şu ana kadar çıkmış bütün indirilebilir içerikleri, Hearts of Stone ve Blood and Wine genişleme paketlerini içeren Game of the Year sürümü sadece 30 TL'ye satın alınabilmekte. Bu fiyatın, Witcher 3'ün ve ek içeriklerinin sunduğu oyun süresi ve oyun kalitesi düşünüldüğünde çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceden Witcher 3'ü oynamadıysanız indirimi kaçırmayın.

Codemasters'ın geliştirmiş olduğu yarış oyunlarına baktığımızda %33 ile %83 oranları arasında değişen oranlarda indirimler olduğunu görüyoruz. DiRT 4 - 44 TL, DiRT Rally - 17,80 TL, F1 2017 - 59,63 TL, GRID 2 - 12,25 TL gibi fiyatlara sahipler. Ayrıca belli oyunları birlikte sunan paketler de mevcut, bu paketlerde birden fazla oyunu daha ucuza satın alabiliyorsunuz.

İndirimli olan bir diğer oyun da geniş bir açık dünyaya sahip olan Fallout 4. 33.50 TL'ye satılan Fallout 4'ün dışında serinin önceki oyunları da indirimde.

Oyunları satın almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz, özel paketlere göz atmayı da ihmal etmeyin: