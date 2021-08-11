Wix, Kod Yazmadan Uygulama Yapmanızı Sağlayacak Hizmeti Sundu

Wix, kod yazmadan uygulama yapmanıza yardımcı olabilecek Branded App by Wix isimli hizmeti duyurdu. Yeni hizmet sayesinde tek satır kod yazmadan uygulama geliştirmek mümkün olacak. Wix tarafından sunulan hizmete ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Wix'e Kod Yazmadan Uygulama Yapma Özelliği Geldi

Çarpıcı web siteleri oluşturmak için en çok tercih edilen blog hizmetlerinden bir tanesi olan Wix, yeni bir hizmeti kullanıcıların kullanımına sundu. Branded App by Wix olarak isimlendirilen yeni özellik, uygulama geliştirmek isteyen fakat kod bilgisi olmayanlara hitap ediyor.

Sürükle ve bırak yöntemi ile hızlı bir şekilde blog oluşturmanıza imkân tanıyan platformda artık herhangi bir kod satırı yazmadan uygulama geliştirmek mümkün hale geldi. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak uygulamanın ismini, tema rengini, logoyu belirlemeniz gerekiyor.

Logo görseli, tema rengi, uygulama ismi gibi ögeleri belirledikten sonra uygulama içerisinde yer alacak sekmeleri ayarlamanız gerekiyor. Şirket, kullanıcıların istediği gibi uygulama geliştirebilmesi için kişiselleştirme araçları konusunda geniş yelpaze sunuyor.

Uygulama oluştururken yapılan her işlemin gerçek zamanlı olarak senkronize edildiği belirtildi. Tek satır kod yazmadan iOS ve Adnroid için uygulama oluşturabilmesine olanak sağlayan Branded App by Wix, otomatik güncelleme hizmetine de sahip.

Halihazırda bir Wix web sitesine sahip olan kullanıcılar, web sitelerindeki özellikleri otomatik olarak uygulamaya entegre edebilir. Böylece uygulama oluşturma sürecini daha da pratik hale getirebilir. Bu özellik de kullanıcı deneyiminin üst seviyeye taşınmasında önemli rol oynayacaktır.

Halihazırda bir Wix web sitesine sahip olan kullanıcılar için uygulama oluşturucu, web sitelerindeki özellikleri otomatik olarak entegre ederek süreci daha basit hale getirebilir.

Branded App by Wix, aylık 200 dolar fiyat etiketine sahip. Şirket tarafından başlatılan kampanya kapsamında söz konusu hizmetin aylık fiyatı 200 dolardan 100 dolara düştü. Bu fiyata Apple ve Google kayıt ücretlerinin dahil olmadığı belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre Wix platformunda toplamda 200 milyon kullanıcısı yer alıyor. Bu miktarın 5 milyonu ise ücretli aboneliğe sahip. Popüler platform, yeni kullanıma sunduğu hizmet ile birlikte kullanıcı sayısını arttırabilir.