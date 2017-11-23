Wolfenstein 2 Demo Sürümü Çıktı!

Bethesda, kısa bir süre önce Wolfenstein 2'yi oyun severlerin beğenisine sunmuştu. Yüksek bir satış fiyatıyla Steam üzerinde yayınlanan FPS oyunu, ne kadar kaliteli içeriğe sahip olsa da bu yüksek fiyatı nedeniyle almadan önce kara kara düşündürüyordu.

Wolfenstein 2'yi satın almayı düşünüyorsanız ve oyunun paranızı hak edip etmeyeceğini merak ediyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bethesda, oyun için bir deneme sürümü yayınlayarak oyunculara oyunu satın almadan önce test edebilme imkanı verdi. Bu sayede oyunu oynayabilecek, nasıl bir oyun olduğuna karar verecek ve dilerseniz oyunun tam sürümünü satın alabileceksiniz.

Wolfenstein 2'nin deneme sürümü oyunun giriş bölümüne yer verecek. Oyuncular, oyunun başlangıç bölümünü oynayarak kahramanımız BJ Blazkowicz adlı kahramanımızın yeni macerasına katılabilecekler. Eğer demoyu oynadıktan sonra oyunun tam sürümünü satın almaya karar verirseniz oyunda kaydettiğiniz gelişme saklanarak oyunun tam sürümüne aktarılacak, yani oyuna kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Bethesda, demo hakkında çok detaylı bilgi paylaşmamakta, Wolfenstein 2 demosunun herhangi bir süre limiti varmış gibi görünmüyor. Muhtemelen oyunun ilk bölümü bittiğinde demo da sonlanıyor. Wolfenstein 2 demosunu indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Eğer Steam üzerinden oyun demolarını indirme işini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki blog yazımıza göz atarak bu işi öğrenebilirsiniz: