Wolfenstein 2 Sistem Gereksinimleri ve PC Grafik Ayarları Belli Oldu

Bethesda bu Cuma günü yeni FPS oyunu Wolfenstein 2'yi oyuncuların beğenisine sunacak. Oyunun resmi çıkışından hemen önce Wolfenstein 2 sistem gereksinimleri de yayınlandı, buna ek olarak oyunun PC sürümüne özel grafik ayarları da listelendi.

Wolfenstein serisinin yeni oyununda, Nazi Almanyası 2. Dünya Savaşı'nı kazandıktan sonra Amerika'yı işgal edecek. Biz ise yerel direniş örgütüyle birlikte çalışarak Naziler'i devirmeye çalışacağız. Peki bu işi gerçekleştirebilmemiz için nasıl bir sisteme sahip olmamız gerekecek? Bethesda'nın yayınladığı Wolfenstein 2 sistem gereksinimleri şu şekilde:

"Can I Play Daddy?" - 720p Çözünürlük, Düşük Ayarlar, 60 FPS

- 64 bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i7 3770 veya AMD FX 8350 işlemci

- 8 GB RAM

- 4 GB Nvidia GTX 770 veya 4 GB AMD Radeon R9 290 ekran kartı

- 55 GB boş depolama alanı

"I Am Death Incarnate" - 1080p Çözünürlük, Yüksek Ayarlar, 60 FPS

- 64 bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i7 4770 veya AMD FX 9370 işlemci

- 16 GB RAM

- 6 GB Nvidia GTX 1060 veya 4 GB AMD Radeon RX 470 ekran kartı

- 55 GB boş depolama alanı

Wolfenstein 2'deki ileri seviye grafik ayarları ise şunlar olacak:

Wolfenstein 2 İleri Seviye Grafik Ayarları

- Işıklar

- Gölgeler

- Yönsel ışık benzeştirmesi

- Yansımalar

- Lekeler ve öğeler üzerindeki dinamik kaplamalar

- Hareket bulanıklaşmas

- Görsel akışı

- Hacimsel kalite

- Leke ve dinamik kaplama filtrelemesi

- Ertelenmiş çizim

- Renksel ışık sapması

- Alan derinliği

- Çözünürlük ölçekleme

Bu ayalardan çoğunu önceden DOOM'da görmüştük. Wolfenstein 2 ve DOOM hemen hemen aynı oyun motorunu kullanıyorlar, Wolfenstein 2'de ise DOOM'daki motorun biraz daha rötüşlenmiş hali mevcut olacak. Wolfenstein 2'nin daha önceden yayınlanan videoları oyunun görsel olarka kusursuz olacağına işaret etmekteydi.