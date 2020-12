Wolfenstein: The Old Blood Sistem Gereksinimleri Açıklandı

FPS oyunları arasında özel bir yere sahip olan Wolfenstein serisinin son oyunu olacak olan Wolfenstein: The Old Blood önümüzdeki hafta çıkış yapıyor. Serinin bir önceki oyunu olan Wolfenstein: The New Order'ın devam oyunu olarak geliştirilen Wolfenstein: The Old Blood yine içerisinde bolca aksiyonu ve gelişmiş grafikleri barındıracak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene çıkış yapan Wolfenstein: The New Order yeni nesil FPS oyunlarının ilk temsilcilerinden biri olmuştu. Bu nedenle önceki nesil oyunlarla karşılaştırıldığında bir hayli yüksek sistem gereksinimlerine sahip olan Wolfenstein: The New Order'ı her oyuncu bilgisayarında çalıştıramamıştı.

Wolfenstein: The Old Blood Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 2500 3.3 GHz / AMD FX 8320 3.5 GHz

Intel Core i5 2500 3.3 GHz / AMD FX 8320 3.5 GHz Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870

Nvidia GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 Bellek: 1 GB RAM

1 GB RAM Depolama: 38 GB

38 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Wolfenstein: The Old Blood Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 / AMD FX 8350

Intel Core i7 / AMD FX 8350 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 280 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 38 GB

38 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Wolfenstein: The Old Blood'da da durum benzer olacak gibi görünüyor. Bir önceki oyun ile kıyaslandığında hafif değişikliklere sahip olan minimum ve önerilen Wolfenstein The Old Blood sistem gereksinimleri yüksek hızlı bir işlemci gerektiriyor. Bu bilgiye dayanılarak Wolfenstein: The Old Blood'ın dizüstü bilgisayarlarda kullanılan mobil işlemciler düşünülerek geliştirilmediği söylenebilir