Wolfeye Studios'un Geliştirdiği Weird West Duyuruldu

Arkane Studios ile tanıdığımız Raphael Colantonio ve Julien Roby ikilisinin yıllardan sonra bir araya gelerek Wolfeye Studios adı altında yeni bir stüdyo açtıklarını geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştik. Hatta ilk projenin çalışmalarının da çoktan başlamış olduğu söylenmişti. The Game Awards 2019 şovunda da beklediğimiz duyuru geldi. İşte karşınızda Weird West!

Aksiyon-rol yapma oyunu Weird West PC (Steam) için geliştiriliyor. Şu anlık çıkış tarihi belli olmayan oyun, Devolver Digital tarafından yayınlanacak. Bizi Vahşi Batı'nın yeniden hayal edilmiş haline götürecek olan Weird West'te, silahlı soyguncular ve kanun adamları fantastik yaratıklar ile aynı sınırı paylaşacaklar.

Tepe kamera açısından oynanan oyunun senaryosu boyunca, alışılmışın dışındaki bir grup kahramanın hikayeleri anlatılacak ve her bir hikaye eylemlerinize göre farklılık gösterecek. Vereceğiniz her bir karara oyunun geçtiği dünya reaksiyon göstereceği için sonuçları olacak. Tercihinize göre tek başınıza ilerleyip her bir karakteri ayrı bir efsaneye dönüştürebileceğiniz gibi, grup olarak da ilerlemek mümkün olacak.

The Game Awards 2019’da duyurulan oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!