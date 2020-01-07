Wolfteam Dergisi 450 Lira Dağıtacak

Türkiye'nin en çok oynanan oyunlarının başında gelen Wolfteam için güzel bir haber geldi. Yapılan açıklama ile 2020 yılında yayınlanan ilk Wolfteam dergisinin toplamda 450 lira değerinde ödül dağıtacağı duyuruldu.

Halihazırda birçok satış noktasından satın alınabilen ve 15,90TL fiyat etiketi ile satılan Wolfteam Dergisi'nin, yeni sayısında 450 lira değerinde hediye kuponu vereceği söylendi. Dergide Wolfteam ile ilgili en güncel bilgiler, silah analizleri ve harita açıklamalarının yanı sıra Wolfteam Türkiye Kupası, esporcu ve yayıncılarla röportajlar, espor haberleri, ödüllü turnuva etkinlikleri ve Netmarble’ın diğer oyunlarına dair bilgilerin yer alacağı dile getirildi.

Wolfteam Dergisi’nde yer alan ve başka hiçbir yerde bulunmayan 450 TL değerindeki hediye kodu ile oyuncular, ELWRCI M6A2 Alsancak gibi oyunda en fazla talep gören pek çok silaha, karaktere ve eşyalara 30 gün boyunca sahip olabilecekler.

Wolfteam Dergisinde neler var?

Wolfteam Dergisi bomba gibi bir içerikle okuyucularla buluşuyor. En yeni silahlarının analizlerinden en sevilen oyuncularla röportajlara kadar son bir yılda Wolfteam dünyasında gerçekleşen tüm yenilikler dergide yer buluyor. Okuyucular Wolfteam için “Adamsın Adam” şarkısını seslendiren Rap sanatçısı Yener Çevik ile yapılan röportajın yanı sıra Efsane Pro ve Elit serisi silahların özelliklerini, Wolfteam’in düşman ikilisi Ezel ve Azap ile oyuna yeni katılan karakterlerin bilgilerini, Göbeklitepe haritasının detaylarını ve kazanma taktiklerini bu sayıda bulabilir.

Satışa çıktığı ilk hafta içinde Türkiye’de en çok satan dergilerden biri olan ve geçen sayısında tüm baskıları tükenen Wolfteam Dergisi’ni okumak ve muhteşem hediyelerini almak için acele edin. Wolfteam Dergi, D&R, Migros, Carrefour ve pek çok süpermarkette de satışa sunuldu.