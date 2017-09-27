Wolfteam Türkiye Kupası 2017 Sahibini Buluyor

Türkiye’nin en büyük FPS finali Wolfteam'le geliyor! 30 Eylül’de Uniq İstanbul’da gerçekleşecek büyük finalde Wolfteam Türkiye Kupası sahibini bulacak.

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam için yapımcı firma (Netmarble Türkiye) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Kupası’nda sona yaklaşıldı. 6 ay gibi uzunca bir süredir devam eden Wolfteam Türkiye Kupası 2017 sezonunun finali Uniq İstanbul sahnesinde yapılacak. Şampiyon olan takımın 60 bin TL para ödülüyle ayrılacağı final karşılaşması heyecanını netD ve Wolfteam YouTube kanalları üzerinden yapılacak canlı yayın ile herkes takip edebilecek.

Sezon boyunca en iyi performansları sergileyen iki takım olan HWA Gaming ve Galakticos takımlarının nefes kesecek mücadelesini canlı olarak ekranlara taşıyarak herkesin izlemesini sağlayan Netmarble Türkiye ekibine teşekkür etmek gerek.

Türkiye’nin bilinir espor takımlarından Galakticos ve HWA’nın efsanevi mücadelesine tanık olunacak Wolfteam Türkiye Kupası 2017 sezonu final karşılaşmasının 30 Eylül Cumartesi günü saat 14:00’te Uniq İstanbul’da başlayacağını hatırlatalım. GoblinCon’a alınacak Cumartesi bileti ile alana giriş yapılabilecek ve isteyen herkes turnuvayı yerinde canlı canlı izleyebilecek. Ayrıca biletlerini online olarak satın alamayan kullanıcılar, isterlerse biletlerini kapılardan da satın alabilecekler.

Tüm takım listesi ve etkinlik hakkında detaylı bilgiye http://www.joygamesports.com/ adresinden ulaşılabiliyor. Etkinlik alanında birçok sürpriz ve ünlü Youtuberlar ile tanışma şansı da seyircileri bekliyor.

Sizce turnuvanın kazananı hangi takım olur? HWA Gaming mi? Galakticos mu? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.