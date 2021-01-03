X-Men’in Wolverine’i Hugh Jackman, Yeni Yılı Buz Gibi Suda Karşıladı

Dünyanın dört bir yanındaki hayranı tarafından tanınan ve çok sevilen aktör Hugh Jackman, 2020 yılına oldukça soğuk görünen bir suyun içinde veda etti. En çok X-Men film serisinde yer alan Wolverine karakteri ile tanınan ve milyonlarin kalbini kazanan başarılı oyuncunun 2021 yılını karşıladığı görüntü sosyal medyada oldukça etkileşim aldı.

Hugh Jackman’ın 2021'i Karşılama Videosu Tepki Çekti

Marvel Comics hayranlarının en çok sevdiği aktörlerden biri olan Jackman, yeni yılı buz gibi suyun içerisinde karşıladı. 52 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında yeni tip koronavirüs gibi küresel sorunların sinema sektörünün olumsuz etkilemesinden ötürü beyaz perdede çok fazla yer almasa da ismini yine de gündemde tutmayı başardı.

Jackman, geçen yıl oyunculuk becerilerini ile insanların beğenisini kazanma yoluna başvurmak yerine sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle etkileşim kazanma yoluna başvurmak zorunda kaldı. Ryan Reynolds ile tatlı rekabet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlayan Jackman, kendilerini takip eden insanları COVID-19 salgını boyunca oldukça komik içerikler sunmaya devam etti. İkili, 2020 yılında sosyal medyadaki komik içeriklerin seviyesini bambaşka bir boyuta çekerek insanları bu zorlu dönemde bir hayli eğlendirdi.

Jackman, bu sene sosyal medyadan kısa bir anlığına bile olsa geri kalmayarak hayranlarını en son gelişmelerden haberdar etti. Yeni yılı onu sahile gittiğini gösteren bir Instagram gönderisi ile karşıladı. Sevilen oyuncunun paylaştığı Instagram gönderisinde hava oldukça soğuk görünüyordu. Jackman suya girmeden önce üzerindekini çıkartırken ne kadar ürperdiğini mimikleri ve jestlerini kullanarak gösterdi ve bunun plaj havasından çok uzak olduğuna işaret etti. Oyuncunun buz gibi suyun içine attığı adımları ve suya girdikten sonraki halini aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yukarıdaki videoda yer alan suyun yine de ne kadar soğuk olduğu bilinmiyor ancak Jackman’in verdiği tepkiye bakılırsa su oldukça tüyler ürpertici bir soğuklukta olabilir. Sizin ünlü oyuncunun yayımladığı görüntü hakkında düşünceleriniz neler? X-Men’den Wolverine karakterine can veren oyuncunun videosu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.