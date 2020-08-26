Word Web Ses Dosyalarını Metne Çevirme Özelliği Aldı

Microsoft Word web sürümüne ses dosyalarını metne çevirme özelliği geldi. Word, yeni gelen özellik ile birlikte ses dosyalarını ve konuşmaları metne dönüştürme yeteneğine sahip oldu. Transkripsiyon olarak adlandırılan yeni özellik zaman anlamında büyük bir tasarruf sağlayacak. Word web sürümüne eklenen transkripsiyon özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

Word Web'e Ses Dosyalarını Metne Çevirme Özelliği Eklendi

Microsoft, yayımladığı güncelleme ile birlikte Word platformunun web sürümüne transkripsiyon özelliğini ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ses dosyalarını ve konuşmaları hızlı ve pratik bir şekilde metne çevirebilecek. Word, konuşmaları bölümlere ayıracak ve kullanıcı, istediği kısmı veya tamamını belgeye aktarabilecek.

Word platformunun yeni özelliğini kullanabilmek için yüklediğiniz dosyanın 200 MB'ı geçmemesi gerekiyor. Cihazınızda yer alan MP3, WAV, M4A veya MP4 dosya uzantısına sahip olan ses dosyalarını Word'ün web sürümüne aktarabilir ve metne dönüştürebilirsiniz. Yeni özellik konuşmaları da anında metne çevirebilecek. Microsoft tarafından yayımlanan videoya baktığımızda bu işlemin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz.

Word web sürümünde yer alan özelliğin çok yakında iOS ve Android platformlarına da gelmesi planlanıyor. Görünüşe göre Microsoft yalnızca web ve mobil sürümlere odaklanmış durumda. Bu sebepten ötürü Word masaüstü uygulamasında yeni özelliği göremeyebiliriz. Zaman anlamında çok büyük bir tasarruf sağlayacak olan transkripsiyon özelliğinin şu anda yalnızca ingilizce dilini desteklediğini belirtelim.

Yeni özelliği yalnızca Office 365 aboneleri kullanabiliyor. Kullanıcılara aylık 5 saatlik süre sınırı sunuluyor. Aylık 5 saatlik sınırın yalnızca yüklenen ses dosyaları için olduğu belirtiliyor. Yani Word üzerinden ses kaydetme işleminde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.