World of Horror, PC ve Xbox One Üzerinde Erken Erişime Açıldı

Bu ayın yeni Xbox Games Pass oyunları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ancak Microsoft PC için Xbox Game Pass abonelerine ufak bir sürpriz yaparak, Steam üzerinde bulunan World of Horror oyununun Erken Erişim versiyonunu PC için Xbox Game Pass servisine de ekleyiverdi. Aktif bir aboneliğiniz varsa, World of Horror oyununun Erken Erişim versiyonunu deneyebilirsiniz.

World of Horror, Roguelike elementlerinin bulunduğu bir rol yapma oyunu. Eski Tanrılar tarafından ele geçirilmekte olan Shiokawa isimli bir Japon balıkçı köyünde geçen oyunda, tuhaf görünümler ve açıklanamaz fenomen köy sakinlerinin ruh sağlığını sınayacak. Bu durumun üstesinden gelmenin çözümü ise sıra tabanlı savaş sistemine ve seçimlere dayalı olarak dehşet ile yüzleşmek olacak. Hikaye boyunca karanlık ayinlere başvuracak, ipuçları bulacak ve birden fazla gizemin içine gömülü bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.

Hem PC için Xbox Game Pass hem de Steam üzerinde mevcut olan Erken Erişim versiyonunda, aralarında seçim yapabileceğiniz beş farklı karakter bulunuyor. Bunun yanı sıra her birinin birden fazla sonu olan on kadar gizem de çözülmek üzere sizi bekliyor.

World of Horror oyununun Erken Erişim sürümü için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.