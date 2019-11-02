World of Warcraft'a, Shadowlands Adında Bir Genişleme Paketi Eklendi!

Yılların oyunu World of Warcraft, çıkış tarihinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hala güncelleme alıyor. İşte World of Warcraft'a gelen genişleme paketi: Shadowlands!

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve 2004 yılında piyasaya sürülen World of Warcraft çıkış tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala yapımcısı tarafından geliştiriliyor ve güncelleniyor. Bunun en büyük örneği ise dün firma tarafından gösterildi. 15 yaşındaki bir oyuna genişleme paketi eklendi.

Blizzard Ent. tarafından düzenlenen BlizzCon 2019 etkinliği dün başladı. 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte birçok haber ve yenilik duyuruluyor ve duyurulacak. Dün akşam etkinliğin başlamasıyla Blizzard, popüler oyunu World of Warcraft'a ait bir videoyu paylaştı. World of Warcraft'ın genişleme paketi Shadowlands ile ilgili olan videoda birçok yenilik tanıtıldı. MMORPG temalı oyuna getirilen paketin içeriğinde birçok yenilik var. Paylaşılan videoda ise Lich King Bolvar ve Sylvanas'ın savaşı gösteriliyordu.

WoW Shadowlands ile oyuna gelen birçok yenilik var. Tüm bu yenilikler ve oyun hikayesi 2020 yılında paket ile beraber sunulacak. Ancak bir fragman izlemek isterseniz, aşağıda BlizzCon 2019'da yayınlanan videoyu bulabilirsiniz.