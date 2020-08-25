World of Warcraft Animasyon Dizisi Geliyor!

Blizzard Entertainment, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan World of Warcraft oyununun animasyon dizisini duyurdu. Afterlives olarak adlandırılan animasyon dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli oldu. World of Warcraft animasyon dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

World of Warcraft Animasyon Dizisi Ne Zaman Yayımlanacak?

Blizzard Entertainment, World of Warcraft evrenini konu alan "Afterlives" isimli bir animasyon dizisi duyurdu. Blizzard Entertainment tarafından alınan bu karara şaşırmamak gerekiyor çünkü şirket, uzun süredir Hearthstone ve Overwatch için kısa animasyon filmleri hazırlıyor.

Afterlives olarak adlandırılan animasyon dizisi ile ilgii henüz pek detay paylaşılmadı ancak animasyon dizisine ait bir tanıtım videosu yayımlandı. Yayımlanan tanıtım videosunun açıklama kısmında "Seçimlerimiz hayatta kim olacağımızı belirlediği gibi, ölümden sonraki yaşamda da izleyeceğimiz yolları hazırlar" ifadesi yer alıyor.

Blizzard tarfından hazırlanan Afterlives animasyon dizisinde Shadowlands'in Bastion, Maldraxxus, Ardenweald ve Revendreth bölgelerine yolculuğa çıkacağız. Afterlives animasyon dizisinin ilk bölümü perşembe günü dijital ortamda düzenlenecek olan Gamescom 2020 etkinliğinde yayımlanacak.

Blizzard Entertainment tarafından hazırlanan Afterlives isimli animasyon dizisinin tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Blizzard'ın yeni animasyon dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Afterlives animasyonu le ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.